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Коли варто викликати "швидку": у МОЗ надали 6 підстав для виїзду бригади екстреної медичної допомоги

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Коли варто викликати "швидку": у МОЗ надали 6 підстав для виїзду бригади екстреної медичної допомоги

Фото: УНІАН

Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду "швидкої", то направить бригаду до пацієнта.

Лише за минулий тиждень до "швидкої" зателефонували понад 153 тисяч разів. 26% дзвінків потребували лише телефонної консультації. Ще 7% були помилковими. Загалом бригади виїхали на виклик у 47% випадків. 

Тому МОЗ нагадує, коли все ж таки варто телефонувати на номер “103”.

Пояснення – в інфографіці.

МОЗ / ©
МОЗ

Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду "швидкої", то направить бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, то буде надана консультація по телефону. 

Також пацієнта можуть скерувати до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження у лікаря.

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Дата публікації
Перегляди
1610
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