Коли варто викликати "швидку": у МОЗ надали 6 підстав для виїзду бригади екстреної медичної допомоги

Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду "швидкої", то направить бригаду до пацієнта.
Лише за минулий тиждень до "швидкої" зателефонували понад 153 тисяч разів. 26% дзвінків потребували лише телефонної консультації. Ще 7% були помилковими. Загалом бригади виїхали на виклик у 47% випадків.
Тому МОЗ нагадує, коли все ж таки варто телефонувати на номер “103”.
Пояснення – в інфографіці.
Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду "швидкої", то направить бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, то буде надана консультація по телефону.
Також пацієнта можуть скерувати до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження у лікаря.
Читайте також: