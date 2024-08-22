Колір має значення: які яблука найкорисніші – червоні чи зелені

Яблука – це потужне джерело важливих мікроелементів для нашого організму, вони можуть замінити купу ліків, тому від них сама користь.

Фрукти містять близько 30 вітамінів та 150 корисних мікроелементів, тому це справжній суперфуд, до того ж, недорогий. Вчені довели, що найкорисніші яблука червоного кольору, вони мають значно більше антоціанів, ніж зелені фрукти. Ця сполука підтримує здоров’я серцево-судинної системи та кишківника. А ще антиоксидант зв’язує вільні радикали, захищаючи клітини організму від окиснення. Також червоні яблука захищають шкіру та організм від старіння, тому їх по праву можна назвати молодильними. Розповідаємо, яка користь яблук для нашого здоров’я, кому їх не варто вживати.

Яка користь яблук для організму людини

Налагоджують роботу кишківника. Яблука – це потужне джерело клітковини, яка є вкрай важливою для нормалізації процесів обміну речовин. Тому фрукти допомагають ефективно перетравлювати їжу та попереджують закрепи. До того ж, клітковина є пребіотиком, яким живиться корисна мікрофлора кишківника, що сприяє її розмноженню.

Яблука – це потужне джерело клітковини, яка є вкрай важливою для нормалізації процесів обміну речовин. Тому фрукти допомагають ефективно перетравлювати їжу та попереджують закрепи. До того ж, клітковина є пребіотиком, яким живиться корисна мікрофлора кишківника, що сприяє її розмноженню. Знижують рівень "поганого" холестерину. Вчені провели дослідження й довели, що споживання двох яблук на день може знизити рівень холестерину в крові та покращити роботу серцево-судинної системи.

Вчені провели дослідження й довели, що споживання двох яблук на день може знизити рівень холестерину в крові та покращити роботу серцево-судинної системи. Здорове схуднення. Якщо їсти по три яблука упродовж дванадцяти тижнів, можна скинути більше ваги, ніж за дотримання жорстких дієт. А все тому, що фрукти містять клітковину, тому прекрасно насичують, після їх вживання довго не хочеться їсти. Лікарі рекомендують усім, хто хоче позбутися зайвих кілограмів, вживати яблука між основними прийомами їжі.

Якщо їсти по три яблука упродовж дванадцяти тижнів, можна скинути більше ваги, ніж за дотримання жорстких дієт. А все тому, що фрукти містять клітковину, тому прекрасно насичують, після їх вживання довго не хочеться їсти. Лікарі рекомендують усім, хто хоче позбутися зайвих кілограмів, вживати яблука між основними прийомами їжі. Нівелюють ризики захворювання на рак. Яблука містять антиоксиданти, які вбивають вільні радикали, тим самим захищаючи організм від появи ракових клітин. Також антиоксидант кверцетин здатен знизити запалення в організмі та зміцнити імунітет.

Яблука містять антиоксиданти, які вбивають вільні радикали, тим самим захищаючи організм від появи ракових клітин. Також антиоксидант кверцетин здатен знизити запалення в організмі та зміцнити імунітет. Зниження ризику діабету. Так, яблука містять фруктозу, однак вона зовсім не впливає на рівень цукру в крові. Вчені провели дослідження, в якому взяли участь понад 10 000 людей. Учасники, які регулярно їли яблука, мали меншу ймовірність розвитку діабету ІІ типу, ніж ті, які не їли фруктів.

Кому не можна їсти яблука: які протипоказання

Не можна їсти сирі яблука тим, хто має проблеми з кишківником, їх краще запікати. Якщо є здуття та коліти, фрукти краще їсти без шкірки. Яблука можуть стати причиною утворення зубного нальоту, тому після їх вживання треба чистити зуби.

У насінні яблук міститься небезпечна речовина – ціанід, для отруєння треба багато кісточок, але краще не ризикувати й не їсти їх. Також фрукти мають сильний алерген, тому варто перевірити, чи немає у вас на них алергії.

Скільки можна їсти яблук на день

Все залежатиме від здоров’я людини. Солодкі сорти фруктів містять багато цукру, тому рекомендовано з’їдати не більше чотирьох штук на день, аби не було стрибків глюкози в крові. Якщо ви з’їдаєте більше яблук, тоді варто обирати менш солодкі сорти і не їсти солодощі.

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