Коли артеріальний тиск починає вбивати серце — названо вік
Високий кров’яний тиск може викликати багато проблем, але особливо сильно через нього страждають два органи — серце і нирки. Пошкодження в них, викликані гіпертонією, здатні стати причиною смерті людини.
Лікарі називають високий артеріальний тиск тихим вбивцею, тому що зазвичай протікає безсимптомно і з віком призводить до серйозних захворювань. Навіть незначне підвищення артеріального тиску у 30 років може призвести до серцевого нападу чи інсульту.
Independent
Лікарі попереджають, що довічний контроль артеріального тиску — це інвестиція в те, наскільки добре старіє серце. Пацієнтам рекомендують лікування, якщо систолічний артеріальний тиск досягає 140 або 130 для людей із серцево-судинними захворюваннями.
Однак дослідники переконані, що підтримка його нижче 120 може краще захистити серце.
Лікарі також назвали характерні симптоми серцевого нападу:
біль у грудях — відчуття тиску
тяжкість, стиснення або здавлювання в грудях
запаморочення, пітливість, задишка, нудота або блювання, непереборне відчуття тривоги (схоже на панічну атаку), кашель або хрипи
