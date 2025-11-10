ТСН у соціальних мережах

Коли артеріальний тиск починає вбивати серце — названо вік

Високий кров’яний тиск може викликати багато проблем, але особливо сильно через нього страждають два органи — серце і нирки. Пошкодження в них, викликані гіпертонією, здатні стати причиною смерті людини.

Важливо вчасно розпізнати інсульт

Важливо вчасно розпізнати інсульт

Лікарі називають високий артеріальний тиск тихим вбивцею, тому що зазвичай протікає безсимптомно і з віком призводить до серйозних захворювань. Навіть незначне підвищення артеріального тиску у 30 років може призвести до серцевого нападу чи інсульту.

Про це пише видання Independent.

Лікарі попереджають, що довічний контроль артеріального тиску — це інвестиція в те, наскільки добре старіє серце. Пацієнтам рекомендують лікування, якщо систолічний артеріальний тиск досягає 140 або 130 для людей із серцево-судинними захворюваннями.

Однак дослідники переконані, що підтримка його нижче 120 може краще захистити серце.

Лікарі також назвали характерні симптоми серцевого нападу:

  • біль у грудях — відчуття тиску

  • тяжкість, стиснення або здавлювання в грудях

  • запаморочення, пітливість, задишка, нудота або блювання, непереборне відчуття тривоги (схоже на панічну атаку), кашель або хрипи

Раніше вчені назвали ознаки, які можуть сигналізувати про те, що у вас буде інфаркт у майбутньому.

Також ми пояснювали причини ішемічного інсульту, його симптоми, фактори ризику, методи лікування та профілактики, а також особливості реагування на цей стан.

