Лікарі називають високий артеріальний тиск тихим вбивцею, тому що зазвичай протікає безсимптомно і з віком призводить до серйозних захворювань. Навіть незначне підвищення артеріального тиску у 30 років може призвести до серцевого нападу чи інсульту.

Лікарі попереджають, що довічний контроль артеріального тиску — це інвестиція в те, наскільки добре старіє серце. Пацієнтам рекомендують лікування, якщо систолічний артеріальний тиск досягає 140 або 130 для людей із серцево-судинними захворюваннями.

Однак дослідники переконані, що підтримка його нижче 120 може краще захистити серце.

Лікарі також назвали характерні симптоми серцевого нападу:

біль у грудях — відчуття тиску

тяжкість, стиснення або здавлювання в грудях

запаморочення, пітливість, задишка, нудота або блювання, непереборне відчуття тривоги (схоже на панічну атаку), кашель або хрипи

