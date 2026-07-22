Коли біль у шлунку може бути небезпечним: симптоми, які не можна ігнорувати

Біль у шлунку / © Credits

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Біль у шлунку найчастіше виникає через переїдання, нетравлення або легкі кишкові інфекції й у більшості випадків минає без лікування. Однак інколи він може бути ознакою серйозного захворювання, тому важливо вчасно розпізнати тривожні симптоми та не відкладати звернення до лікаря.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Найбільше занепокоєння має викликати різкий біль, що виникає раптово або швидко наростає. Подібна клінічна картина може спостерігатися за апендициту, гострого холециститу, панкреатиту чи кишкової непрохідності.

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Орієнтиром може бути і ділянка, де відчувається дискомфорт. Наприклад, біль унизу живота праворуч нерідко пов’язують з апендицитом, під правою реберною дугою — із захворюваннями жовчного міхура, а інтенсивний біль, який ніби охоплює верхню частину живота та віддає в спину, може виникати під час панкреатиту. Водночас такої інформації недостатньо для постановки діагнозу.

Не зволікати із викликом швидкої допомоги потрібно, якщо разом із болем з’явилися висока температура, багаторазове блювання, домішки крові у блювотних масах чи випорожненнях, чорний кал, виражене здуття живота, пожовтіння шкіри або очей, утруднене дихання, сильна слабкість чи сплутаність свідомості.

Насторожити має й біль, який не зникає кілька діб, постійно повертається або з кожним днем стає інтенсивнішим. Такі симптоми можуть супроводжувати виразкову хворобу, жовчнокам’яну хворобу, синдром подразненого кишечника, запальні захворювання кишківника та інші патології органів травлення.

Для лікаря важливе значення має не лише характер болю, а й час його появи. Варто звернути увагу, чи виникає він після приймання їжі, натщесерце або вночі, а також чи зменшується після дефекації. Додаткову інформацію можуть дати супутні симптоми, зокрема діарея, закреп або здуття.

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Водночас джерело болю не завжди пов’язане зі шлунково-кишковим трактом. У жінок подібні скарги можуть бути наслідком гінекологічних захворювань, інфекцій сечовивідних шляхів чи ниркової коліки. У рідкісних випадках біль у животі також може свідчити про окремі хвороби серця або легень.

Якщо біль слабкий і загальний стан не погіршується, фахівці радять забезпечити організму відпочинок, пити достатньо води та на певний час виключити з раціону жирні й важкі страви. Але якщо симптоми стають сильнішими, не рекомендується самостійно приймати знеболювальні препарати, оскільки вони можуть приховати прояви захворювання та ускладнити діагностику.

Хоча біль у шлунку часто не становить серйозної загрози, затяжний, інтенсивний або такий, що поєднується з небезпечними симптомами, потребує якнайшвидшого обстеження.

Нагадаємо, більшість людей очікує, що рак одразу проявиться сильним болем або різким погіршенням самопочуття. Однак, за словами онколога, на практиці ранні ознаки можуть бути значно менш помітними. Раніше лікар повідомив, які симптоми не можна ігнорувати.

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