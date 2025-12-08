Коли головний біль є загрозою: лікарі назвали тривожні симптоми туберкульозного менінгіту

Хвороба без виражених симптомів / © Pixabay

Реклама

Туберкульозний менінгіт — рідкісна, але надзвичайно небезпечна форма туберкульозу, що вражає мозкові оболонки й нервову систему.

Про особливості перебігу хвороби розповіла пульмонологиня медичної мережі «Добробут» Вікторія Терещенко.

За словами пульмонологині, туберкульозний менінгіт розвивається тоді, коли збудник туберкульозу з легенів або іншого осередку інфекції проникає в оболонки головного мозку. Вона зазначає, що в багатьох пацієнтів перед цим можуть бути відсутні типові легеневі симптоми.

Реклама

«Первинна інфекція здатна роками перебувати в організмі, не привертаючи уваги. Це не завжди недолікований активний туберкульоз — часто йдеться про латентну інфекцію, яка „прокидається“ через стрес, хвороби або інші негативні чинники», — пояснює лікарка.

Як проявляється хвороба

За даними Центру громадського здоров’я, туберкульозний менінгіт прогресує у три стадії.

Продромальна фаза (2–3 тижні): головний біль, підвищена температура, можливі зміни свідомості. Фаза менінгіту: сильно виражений головний біль, блювання, загальмованість, сплутаність мислення. Термінальна стадія при відсутності лікування: кома, судоми, паралічі.

Без лікування смерть може настати за 1–2 доби.

Діагностика потребує люмбальної пункції — забору спинномозкової рідини спеціальною голкою.

Реклама

Скільки триває лікування

Терапія туберкульозного менінгіту, що чутливий до протитуберкульозних препаратів, триває 10–12 місяців. Інтенсивне лікування займає два місяці, а подальший прийом ліків продовжується ще близько року.

За інформацією МОЗ, в Україні ця форма туберкульозу зустрічається нечасто, але лікарям радять не ігнорувати її, адже ранній початок лікування визначає шанс на виживання. Найкраще розпочинати терапію ще до появи порушень свідомості.

Профілактика: як захиститися туберкульозу

Інфекціоніст Роман Пономаренко наголошує на важливості:

вакцинації БЦЖ;

щорічного рентгену легень;

підтримки імунітету.

Рентген важливий, тому що більшість складних форм туберкульозу виникають після ураження легень. За даними ВООЗ, близько 1,7 млрд людей у світі інфіковані бактерією Mycobacterium tuberculosis, але хвороба проявляється лише тоді, коли імунна система слабшає.

Реклама

Вакцина БЦЖ в Україні є обов’язковою та передусім захищає дітей до п’яти років від тяжких позалегеневих форм, зокрема від менінгіту. Проте у підлітків і дорослих вона не запобігає легеневому туберкульозу, а після 10 років ризик зараження існує для всіх.

Найбільша загроза — у людей з ослабленим імунітетом, зокрема з ВІЛ, діабетом та хронічними захворюваннями.

Навіть при лікуванні смертність при туберкульозному менінгіті залишається дуже високою і може сягати 20–67%, а без лікування — 100%. Тому фахівці наголошують на необхідності своєчасного виявлення туберкульозу, тестування контактних осіб і регулярного скринінгу.

«Лікування туберкульозу — тривалий процес, до якого потрібно бути готовим. Важливо дотримуватись рекомендацій лікаря і завершувати терапію», — підсумовує пульмонологиня Терещенко.

Реклама

Нагадаємо, причиною смерті фронтмена гурту Adam Михайла Клименка став туберкульозний менінгіт. Понад два місяці ADAM боровся за життя у лікарні, зокрема був і в реанімації. Але, на жаль, його стан не покращувався.