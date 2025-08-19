Окружність шиї може вказувати на тривалість життя людини / © pexels.com

Науковці дійшли висновку, що окружність шиї у співвідношенні з іншими параметрами здатна вказувати на ризик серцево-судинних захворювань, стан харчування і навіть ймовірність смерті.

Про це повідомляє Daily Mail.

Так, фахівці з Бостонського університету встановили, що у чоловіків із окружністю шиї понад 43 см та у жінок із показником понад 36 см зростає ймовірність розвитку фібриляції передсердь (AFib).

Це поширене порушення ритму серця, за якого передсердя скорочуються нерегулярно та занадто швидко, що погіршує нормальний кровообіг. У таких випадках люди часто стикаються з відчуттям серцебиття, втомою, а також із підвищеним ризиком інсульту чи серцевої недостатності.

Дослідники також наголошують, що пацієнти з більшою окружністю шиї частіше мають обструктивне апное сну, яке безпосередньо пов’язане з AFib.

У довгостроковому дослідженні, де брали участь близько 4000 осіб, порівнювали показники шиї з талією та індексом маси тіла. Такий підхід дозволив врахувати і жирові відкладення, і м’язову масу, що робить його точнішим, ніж лише ІМТ чи обхват талії. Вважається, що безпечне співвідношення окружності шиї до талії має бути меншим за 0,5. Тобто талія не повинна перевищувати подвійну окружність шиї.

Відомо, що AFib підвищує ризик передчасної смерті. Зокрема, дослідження 2018 року виявило: у людей із таким діагнозом ймовірність померти вчетверо вища, ніж у середньому по населенню. Попри прогрес у лікуванні, цей розлад усе ще вважається небезпечним через високі шанси ускладнень — від інсульту до серцевої недостатності.

Окружність шиї у випробуваних вимірювали стандартним методом — стрічкою навколо основи шиї, під кадиком. Додатково фіксували параметри талії, зросту та ваги. Виявилося, що зв’язок між товстою шиєю та ризиком AFib зберігається навіть після врахування ІМТ та інших класичних показників.

За словами експертів, ширша шия свідчить про накопичення підшкірного жиру у верхній частині тіла. Саме цей тип жирової тканини є головним джерелом вільних жирних кислот у крові. Їхній надлишок призводить до інсулінорезистентності та порушення ліпідного балансу, що в підсумку сприяє розвитку серцево-судинних хвороб.

Автори роботи підсумували: окружність шиї — це «новий індекс вимірювання, який простий, швидкий, мало варіюється й може відображати кількість жиру у верхній частині тіла».

До слова, згідно з дослідженням шведських вчених, секрет довголіття полягає не стільки в умінні боротися з хворобами, скільки у здатності їх відкладати або уникати. Науковці проаналізували дані тисяч людей і дійшли висновку, що ті, хто доживає до 100 років, накопичують серйозні діагнози набагато повільніше. Ймовірно, цей феномен зумовлений поєднанням генетичних факторів, способу життя та умов довкілля.