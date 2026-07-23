Коли краще повністю відмовитися від алкоголю: невролог назвав конкретний вік

Пиво / © pexels.com

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Після 65 років людям варто повністю відмовитися від пива та інших алкогольних напоїв, оскільки вони можуть прискорювати вікові зміни мозку та негативно впливати на когнітивні функції.

Таку рекомендацію висловив невролог Річард Рестак, передає Bored Panda.

За його словами, до 65 років людина вже втрачає частину нервових клітин, які не відновлюються. Тому в старшому віці особливо важливо захищати нейрони, що залишилися.

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Рестак наголосив, що алкоголь є слабким нейротоксином. Він може пошкоджувати структури нервових клітин, зокрема дендрити, а також перешкоджати утворенню нових нейронних зв’язків.

Регулярне вживання алкоголю може прискорювати старіння мозку та підвищувати ризик погіршення пам’яті й інших когнітивних функцій. Особливо небезпечним вважається надмірне споживання, яке пов’язують зі зменшенням об’єму мозку та пошкодженням ділянок, відповідальних за пам’ять.

Алкоголь також може збільшувати ризик падінь у старшому віці. З роками люди природно втрачають м’язову масу, силу та рівновагу, а спиртні напої додатково погіршують координацію.

Невролог уточнив, що його рекомендація стосується не лише пива, а всіх видів алкоголю. Він радить повністю виключити спиртні напої після 65 років, щоб зменшити додаткове навантаження на нервову систему.

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Водночас це рекомендація окремого фахівця, а не універсальна вікова межа для всіх людей. Вплив алкоголю залежить від кількості випитого, стану здоров’я, приймання ліків та інших індивідуальних чинників.

Нагадаємо, британський лікар Алекс Джордж, який уже три роки не вживає алкоголь, назвав три категорії людей, яким, на його думку, краще повністю відмовитися від спиртного. Він вважає, що алкоголь може погіршувати перебіг окремих станів і заважати досягненню особистих цілей.

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