Коли пити магній: вранці, ввечері чи перед сном / © Credits

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Звичка пити магній перед сном підходить далеко не всім. Для одних ця добавка справді асоціюється з розслабленням, тоді як інші після її приймання можуть почуватися бадьоріше. Тому орієнтуватися лише на годинник не варто.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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На вибір часу впливають реакція організму, харчування, інші добавки та ліки. Значення має навіть те, які напої людина зазвичай вживає протягом дня.

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Магній необхідний для низки процесів в організмі. Дорослим рекомендовано отримувати приблизно від 310 до 420 мг цього елемента на добу, хоча індивідуальна потреба може відрізнятися.

Нестача магнію може бути пов’язана не лише з харчуванням. Серед можливих чинників називають тривалий стрес, гострий панкреатит, а також приймання певних препаратів, зокрема деяких діуретиків.

Організм може сигналізувати про дефіцит у різний спосіб. Серед можливих проявів — втома, слабкість, зниження апетиту, нудота або блювання, м’язові судоми й посмикування, відчуття поколювання чи оніміння та порушення серцевого ритму. За тяжкого дефіциту можливі судоми.

Проте за цими ознаками не можна самостійно визначити нестачу магнію, оскільки вони можуть супроводжувати й інші стани. Якщо симптоми не минають, повторюються або стають вираженими, перед початком приймання добавок варто звернутися по медичну допомогу.

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Якщо після магнію з’являється відчуття бадьорості, його можна перенести на першу половину дня та приймати разом зі сніданком. Це також дозволяє прив’язати добавку до звичного щоденного приймання їжі.

Втім, реакція може бути протилежною. Якщо після кількох днів приймання людина помічає сонливість або розслаблення, ранковий варіант необов’язково буде найзручнішим.

Для людей, на яких магній діє розслаблювально, логічнішим може бути вечірнє приймання. Водночас йдеться не обов’язково про таблетку безпосередньо перед сном — її можна прийняти разом із вечерею.

Їжа в цьому разі має окреме значення. Після приймання магнію натщесерце частіше можуть виникати проблеми з травленням, зокрема нудота, блювання або діарея.

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Під час вибору часу варто враховувати й напої. Кава, чай та кола можуть сприяти втраті магнію з організму. Тому добавку рекомендують поєднувати з тим прийманням їжі, під час якого людина не п’є такі напої.

Алкоголь також може збільшувати втрату магнію. Якщо ввечері планується вживання спиртного, приймання добавки можна перенести на наступний ранок.

Набагато важливішим за вибір між ранком і вечором може виявитися графік приймання інших засобів. Магній здатний взаємодіяти з окремими ліками та добавками.

Зокрема, його не рекомендують приймати одночасно із залізовмісними добавками та діуретиками. Якщо людина використовує кілька засобів, важливо враховувати необхідні проміжки між ними.

За легкого дефіциту збільшити надходження магнію можна і завдяки змінам у раціоні. Він міститься у гречці, рисі, шпинаті, білій квасолі, петрушці, гарбузовому насінні та горіхах. Джерелами магнію також можуть бути риба, яйця, молоко та банани.

Нагадаємо, магній потрібен для нормальної роботи м’язів, здоров’я кісток і низки інших процесів в організмі. Експерти назвали сім продуктів, які за його вмістом перевершують мигдаль.

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