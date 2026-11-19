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- Здоров’я
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Коли краще приймати вітамін С — вранці чи ввечері
Експерти запевняють: суворого обмеження немає, але регулярність та поєднання вітаміну з їжею є ключовими.
Вітамін С добре засвоюється організмом незалежно від того, чи приймаєте ви його натщесерце, чи разом із їжею. Принципової різниці немає.
Про це пише sciencedirect.com.
За словами фахівця з харчування Александра ЛеРітца, що вища доза, то менший відсоток засвоюється організмом. Надлишок виводиться виключно із сечею.
Водночас вживання цього вітаміну може спричинити розлади травлення, печію та нудоту. У людей із факторами ризику високі дози також можуть призвести до утворення каменів у нирках.
Для дорослих максимально допустимий рівень споживання вітаміну С становить 2000 мг на добу. Однак рекомендована добова норма значно нижча — 75 мг для жінок і 90 мг для чоловіків.
Користь вітаміну С для здоров’я
Вітамін С — один з ключових компонентів для повноцінної роботи організму. Аскорбінова кислота незамінна для здоров’я судин, капілярів. Без неї не відбувається вироблення антитіл. Він зміцнює зуби і ясна, прискорює регенерацію шкірних покривів при травмах.
Основні функції аскорбінової кислоти:
стимулює синтез інтерферону, що виробляється клітинами у відповідь на вторгнення вірусів і мікробів
підсилює імунну відповідь організму
підвищує еластичність капілярів і судин
прискорює процеси регенерації
активізує дію травних ферментів
бере участь у виробленні білка колагену — основи сполучної тканини
сприяє спалюванню зайвої жирової маси
нормалізує окислювально-відновні процеси
захищає від руйнівної дії вільних радикалів
Раніше ми писали про те, чи рятує вітамін С від застуди. Більше про це читайте у новині.