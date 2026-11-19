Вітамін С — важлива поживна речовина, яка потрібна людині протягом усього життя / © pexels.com

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Вітамін С добре засвоюється організмом незалежно від того, чи приймаєте ви його натщесерце, чи разом із їжею. Принципової різниці немає.

Про це пише sciencedirect.com.

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За словами фахівця з харчування Александра ЛеРітца, що вища доза, то менший відсоток засвоюється організмом. Надлишок виводиться виключно із сечею.

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Водночас вживання цього вітаміну може спричинити розлади травлення, печію та нудоту. У людей із факторами ризику високі дози також можуть призвести до утворення каменів у нирках.

Для дорослих максимально допустимий рівень споживання вітаміну С становить 2000 мг на добу. Однак рекомендована добова норма значно нижча — 75 мг для жінок і 90 мг для чоловіків.

Користь вітаміну С для здоров’я

Вітамін С — один з ключових компонентів для повноцінної роботи організму. Аскорбінова кислота незамінна для здоров’я судин, капілярів. Без неї не відбувається вироблення антитіл. Він зміцнює зуби і ясна, прискорює регенерацію шкірних покривів при травмах.

Основні функції аскорбінової кислоти:

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стимулює синтез інтерферону, що виробляється клітинами у відповідь на вторгнення вірусів і мікробів

підсилює імунну відповідь організму

підвищує еластичність капілярів і судин

прискорює процеси регенерації

активізує дію травних ферментів

бере участь у виробленні білка колагену — основи сполучної тканини

сприяє спалюванню зайвої жирової маси

нормалізує окислювально-відновні процеси

захищає від руйнівної дії вільних радикалів

Раніше ми писали про те, чи рятує вітамін С від застуди. Більше про це читайте у новині.

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