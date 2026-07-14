Коли наносити SPF перед виходом на сонце: більшість людей робить це неправильно

Засмага / © Credits

Реклама

Більшість людей користуються сонцезахисним кремом неправильно, через що він не забезпечує повноцінний захист. Дерматологи пояснили, за скільки хвилин до виходу на сонце потрібно наносити SPF та яких помилок варто уникати.

Про це пише «Parade».

Багато людей згадують про сонцезахисний крем лише тоді, коли вже опинилися на пляжі чи відчули, що шкіра починає червоніти. Однак лікарі наголошують: така звичка значно знижує ефективність захисту.

Реклама

За словами дерматологів, сонцезахисний крем потрібно наносити за 15–20 хвилин до виходу на сонце. Саме стільки часу необхідно, щоб засіб рівномірно розподілився по шкірі та сформував захисний бар’єр від ультрафіолетового випромінювання.

Фахівці зазначають, що важливе значення має і кількість засобу.

Для обличчя рекомендують використовувати приблизно кількість крему розміром із велику монету. Також не можна забувати про ділянки, які часто залишаються без захисту: вуха, шию, груди, кисті рук, стопи, задню поверхню колін і потилицю.

Для всього тіла дорослій людині потрібно приблизно 30 мл сонцезахисного крему — це орієнтовно об’єм однієї невеликої чарки.

Реклама

Як часто потрібно оновлювати SPF

Навіть правильно нанесений сонцезахисний крем не захищає шкіру протягом усього дня.

Дерматологи радять оновлювати засіб кожні дві години, а також після купання, активного потовиділення чи витирання рушником.

Саме регулярне повторне нанесення допомагає підтримувати належний рівень захисту.

Лікарі виділяють кілька помилок, які люди допускають найчастіше:

Реклама

наносять крем вже після виходу на сонце;

використовують занадто малу кількість SPF;

забувають оновлювати захист;

не покривають кремом відкриті ділянки тіла, зокрема шию, вуха, руки та ноги.

Експерти наголошують, що найкращий сонцезахисний крем — той, який людина використовує регулярно та правильно.

При цьому фахівці радять обирати засоби широкого спектра дії, які захищають шкіру одночасно від UVA- та UVB-променів. Саме вони допомагають знизити ризик сонячних опіків, передчасного старіння шкіри та інших негативних наслідків тривалого перебування на сонці.

Нагадаємо, алергія на сонце (фотодерматоз) проявляється висипом, свербіжем або печінням після впливу ультрафіолету. Найпоширеніші форми — актиничний свербіж, поліморфний фотодерматоз, сонячна кропив’янка. Відрізняється від опіку швидкістю появи симптомів. При підозрі варто уникати сонця, зволожувати шкіру та звернутися до дерматолога.

Новини партнерів