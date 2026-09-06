Коли найкраще пити теплу воду: чи справді вона допомагає схуднути та покращує травлення

Склянка води / © pexels.com

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Утім, чи має значення температура води та чи існує час доби, коли теплий напій особливо корисний? Фахівці наголошують: для гідратації насамперед важливо пити достатньо рідини, а не обирати воду певної температури. Немає переконливих наукових доказів, що саме тепла вода здатна «виводити токсини», помітно прискорювати метаболізм або суттєво покращувати кровообіг у здорової людини.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Водночас у деяких ситуаціях тепла вода може бути приємнішою, а отже допомагати регулярно підтримувати достатній рівень рідини в організмі.

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Чи корисно пити теплу воду вранці

Після пробудження організм кілька годин не отримував рідини, водночас вода продовжувала втрачатися через дихання, потовиділення та сечовипускання. Тому склянка води вранці може бути простим способом почати відновлювати водний баланс.

При цьому необов’язково пити саме теплу воду. Якщо така температура приємніша, її цілком можна обрати. Вода також не містить калорій і кофеїну, тому може стати альтернативою каві одразу після пробудження.

Водночас твердження, що тепла вода вранці «запускає метаболізм» або «виводить токсини», перебільшене. За перероблення та виведення багатьох речовин з організму відповідають, зокрема, печінка та нирки. Для їхньої нормальної роботи важлива достатня кількість рідини, але спеціальна температура води для цього не потрібна.

Чи варто пити воду перед їжею

Склянка води перед їжею може бути корисною для людей, які протягом дня часто забувають пити. Тепла рідина також може створювати приємне відчуття у шлунково-кишковому тракті.

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Крім того, вода тимчасово заповнює шлунок, тому людина може відчувати більшу ситість. Однак це пов’язано насамперед із кількістю випитої рідини, а не з її температурою.

Людям, які мають рефлюкс, відчуття раннього насичення або інші проблеми з травленням, не варто випивати велику кількість води безпосередньо перед їжею. Краще орієнтуватися на власне самопочуття та пити невеликими порціями.

Тепла вода під час застуди

Під час застуди теплий напій може бути особливо приємним. Він здатен тимчасово заспокоїти подразнене горло та зменшити дискомфорт від деяких симптомів застуди.

Дослідження також показували, що гарячий напій може суб’єктивно полегшувати окремі симптоми застуди та грипоподібних захворювань порівняно з напоями кімнатної температури.

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Однак це не означає, що тепла вода лікує інфекцію. Під час хвороби набагато важливіше не допустити нестачі рідини, особливо за підвищеної температури, сильного потовиділення, блювання чи діареї.

Чи можна пити теплу воду перед сном

Для багатьох людей теплий напій є частиною вечірнього ритуалу та допомагає розслабитися. Однак безпосередньо перед сном не варто випивати багато води.

Надмірна кількість рідини може збільшити ймовірність нічних походів до туалету та порушувати сон. Тому більшу частину добової норми рідини краще отримувати протягом дня, а ввечері пити за потреби.

Тепла вода для схуднення: міф чи реальність?

Популярне твердження про те, що тепла вода прискорює метаболізм і допомагає швидше позбутися зайвої ваги, не має переконливого наукового підтвердження.

Вживання води справді може бути корисним під час контролю ваги — наприклад, якщо нею замінювати солодкі калорійні напої. Вода перед їжею також може тимчасово посилювати відчуття ситості.

Але для цього вона не повинна бути теплою. На вагу в довгостроковій перспективі впливають харчування, фізична активність, енергетичний баланс та інші індивідуальні фактори.

Чи допомагає тепла вода при закрепі

За закрепу достатнє споживання рідини має важливе значення, особливо якщо людина раніше пила мало води або збільшує кількість клітковини в раціоні.

У деяких людей склянка теплої води вранці може сприяти появі позивів до випорожнення. Це частково може бути пов’язано з самим вживанням рідини та ранковим режимом, який стимулює роботу кишківника.

Однак немає переконливих доказів, що саме температура води є вирішальним фактором. За тривалих проблем із закрепом важливішими залишаються достатня кількість рідини та клітковини, регулярна фізична активність і звичка не стримувати позиви до випорожнення.

Чому не варто пити дуже гарячу воду

Найважливіше правило — вода не повинна бути настільки гарячою, щоб обпікати рот або горло.

Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC) відносить напої, які вживають за температури понад 65 °C, до категорії «дуже гарячих». Регулярне вживання таких напоїв вважається ймовірно канцерогенним для людини, зокрема через зв’язок із ризиком раку стравоходу.

Тому кип’яченій воді краще дати охолонути до комфортної температури. Вона має бути теплою, а не обпалювати під час пиття.

Коли найкраще пити теплу воду

Немає конкретного часу доби, коли тепла вода доведено набагато краще зволожує організм. Вранці вона допомагає поповнити запас рідини після сну, перед їжею може створювати відчуття ситості, під час застуди — тимчасово полегшувати дискомфорт у горлі, а ввечері може стати частиною розслаблювального ритуалу.

Головне — регулярно пити протягом дня та обирати температуру води, за якої вам комфортно. Якщо це тепла вода — її можна пити без побоювань. Водночас дуже гарячих напоїв, які можуть обпікати слизові, краще уникати.

Як ми писали, правило «8 склянок води на день» не є науково встановленою нормою для всіх. Потреба в рідині залежить від віку, фізичної активності, погоди, харчування та інших факторів. Орієнтир у 2,7 л для жінок і 3,7 л для чоловіків стосується всієї води з напоїв та їжі, а не лише чистої води. Для більшості здорових людей орієнтиром може бути спрага, але під час спеки та фізичних навантажень пити потрібно частіше. Чай і кава також враховуються у загальній кількості рідини. Водночас надмірне споживання води за короткий час може бути небезпечним.

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