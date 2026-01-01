Коли ніч стає випробуванням: що таке тривога сну і чому вона виникає

Тривога сну / © Getty Images

Тривога сну — це стан, за якого навіть думка про нічний відпочинок викликає внутрішнє напруження. Людину непокоїть, чи вдасться заснути, чи не доведеться прокидатися серед ночі та чи вистачить енергії наступного дня. Фахівці пояснюють: такі переживання можуть настільки посилюватися, що самі по собі починають погіршувати сон, утворюючи замкнене коло.

Про це повідомило видання Verywellmind.

Психологи звертають увагу, що тривога сну має різні прояви. Одні годинами лежать без сну, інші прокидаються по кілька разів за ніч або постійно дивляться на годинник, рахуючи, скільки залишилося до ранку. У людей із безсонням тривожні розлади трапляються досить часто — за результатами досліджень, у 24–36% випадків.

Які симптоми варто помітити

Для людей із тривогою сну характерні нав’язливі думки про майбутні справи або незавершені завдання, страх не заснути, постійна перевірка часу чи навіть уникання моменту відходу до сну через побоювання знову провести ніч без відпочинку. Такі стани лише підсилюють напруження й ускладнюють засинання.

У тиші ночі, коли немає звичних денних відволікань, тривожні думки звучать ще гучніше. Це може призводити до антиципаційної тривоги — страху перед подіями, які ще не відбулися, наприклад перед черговою безсонною ніччю.

Що впливає на розвиток тривоги сну

Тривога сну нерідко пов’язана з іншими психічними станами — генералізованим тривожним розладом, панічними атаками чи посттравматичним стресовим розладом. Важливу роль відіграє і саме безсоння, яке негативно впливає на загальний стан здоров’я та може посилювати тривожність. У деяких випадках симптоми з’являються на тлі інших розладів сну, зокрема апное, нарколепсії або синдрому неспокійних ніг.

Якщо тривожність і проблеми зі сном не зникають, фахівці радять звернутися до лікаря. Спеціаліст оцінить стан здоров’я, допоможе визначити причину симптомів і підібрати відповідне лікування.

Методи лікування та допомога

Одним з основних підходів у роботі з тривожністю є психотерапія. Зокрема, когнітивно-поведінкова терапія допомагає змінити шкідливі моделі мислення та реакції, що підтримують тривожний стан. За потреби лікар може призначити медикаментозне лікування — як для зменшення гострих проявів тривоги, так і для тривалого контролю симптомів.

Корекція безсоння зазвичай зосереджується на зміні поведінки та формуванні здорових звичок: дотриманні стабільного режиму сну, відмові від гаджетів перед сном, створенні комфортних умов у спальні, обмеженні кофеїну та алкоголю у вечірній час.

Снодійні засоби, мелатонін або натуральні препарати можуть дати короткочасний ефект, однак вони не усувають основну причину тривожності.

Як зменшити тривогу сну самостійно

Фахівці радять поєднувати корекцію способу життя з техніками розслаблення. Корисними можуть бути:

глибоке дихання, що допомагає заспокоїти нервову систему;

прогресивне м’язове розслаблення з почерговим напруженням і розслабленням м’язів;

керована уява — візуалізація спокійних, приємних образів;

регулярна фізична активність, яка покращує якість сну та знижує рівень тривоги.

Тривога сну — поширена проблема, але вона піддається корекції. Своєчасне звернення до фахівця та комплексний підхід допомагають відновити здоровий сон і покращити загальне самопочуття.

