Кава / © pexels.com

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Багато людей починають ранок із кави, щоб підзарядитися і впоратися з викликами дня. Кофеїн у каві підвищує увагу та продуктивність, тому її часто вживають перед роботою, навчанням чи спортом.

Про це пише health.com.

Звичайно, найкращий час доби для вживання кави залежатиме від індивідуальних особливостей людини та її розпорядку дня. Однак, за словами експертів, для звичайної людини, яка працює за стандартним графіком, існує ідеальне вікно вранці.

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Вживання кави від 9:30 до 11:30 ранку може дати вам поштовх, щоб пережити ранковий спад сил. Кофеїн може покращити когнітивні функції на початку дня та покращити результати фізичних вправ перед ранковим тренуванням. Кава також може покращити ваш настрій, оскільки кофеїн стимулює дофамін — нейромедіатор, пов’язаний із задоволенням і мотивацією.

Уникайте пити каву натщесерце та за 6–8 годин до сну. Другу чашку можна випити в обідній спад енергії між 13:00 та 15:00

Кава містить понад 1000 різних хімічних сполук, і деякі з них — кофеїн, поліфеноли й таніни — можуть блокувати засвоєння організмом поживних речовин: білків, жирів і вуглеводів, які ми отримуємо з їжі.

Хороша новина в тому, що для більшості людей ці ефекти — мінімальні.

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Дослідження показує, що вживання кави до полудня пов’язане з меншою ймовірністю серцевих захворювань і смерті порівняно з вживанням кави вдень або ввечері.

Раніше ми повідомляли, що деякі корисні добавки можуть працювати значно менш ефективно, якщо запивати їх улюбленим лате чи американо.

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