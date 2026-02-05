Пологи / © pexels.com

Нове масштабне дослідження в США показало, що реальний ризик смерті під час вагітності та пологів утричі перевищує попередні прогнози. Вчені застерігають: обмеження доступу до абортів може критично підвищити рівень материнської смертності.

Дослідження опублікували у статті JAMA Network Open.

Ризик загибелі жінки під час вагітності, пологів або внаслідок пов’язаних із ними ускладнень виявився утричі вищим, ніж вважалося раніше. Водночас він у 44 — 70 разів перевищує ймовірність смерті внаслідок аборту.

У дослідженні вчені проаналізували загальнонаціональні дані зі США за 2018 — 2021 роки, що охоплюють майже 15 млн пологів і понад 3,5 млн абортів. До розрахунків включалися смерті під час вагітності та протягом року після пологів, якщо вони були пов’язані з ускладненнями вагітності або інфекціями, що виникли в цей період. Водночас з аналізу виключили випадки, спричинені COVID-19, пов’язані з викиднями чи нелегальними абортами, а також ті, де причину смерті неможливо було однозначно пов’язати з вагітністю.

Навіть за таких умов дослідники встановили, що в середньому на 100 тис. пологів припадає 32 материнські смерті, а 2021 року цей показник зріс майже до 44. Це суттєво перевищує оцінки 1998 — 2005 років, коли рівень материнської смертності становив 8,8 — 14,5 випадку на 100 тис. пологів.

Вчені пояснюють таке зростання насамперед покращенням системи обліку та фіксації випадків, а не реальним різким збільшенням смертності. Водночас вони застерігають: обмеження доступу жінок до безпечних абортів може призвести до реального зростання смертності серед вагітних і породіль.

До слова, інше дослідження вчених довело, що медикаментозний аборт удома на терміні до 12 тижнів є таким же безпечним і ефективним (97%), як і процедура в лікарні. Науковці проаналізували 371 випадок і з’ясували, що частка ускладнень або неповного переривання вагітності в обох групах майже однакова. Такий метод, що складається з двоетапного приймання препаратів для зупинки розвитку та виведення зародка, дозволяє зменшити навантаження на медичні заклади та розширити репродуктивну свободу жінок.