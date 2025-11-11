ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
2 хв

Коли серце сигналить: чотири симптоми, які не можна ігнорувати — негайно до кардіолога

Серце зазвичай подає сигнали про небезпеку задовго до того, як стан стане критичним — і часто ці сигнали зовсім не такі, як ми звикли очікувати.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Симптоми, які вказують, що вам терміново потрібно до кардіолога

Симптоми, які вказують, що вам терміново потрібно до кардіолога / © pexels.com

Кардіолог Віллінгтонської лікарні в Лондоні доктор Олівер Гуттман наголошує: уважність до “прихованих” симптомів може буквально врятувати життя.

Біль у грудях

Серцевий біль рідко виглядає так драматично, як у кіно. Частіше це легкий тиск, стискання, печіння чи відчуття, схоже на звичайну печію. Неприємні відчуття можуть віддавати в ліву руку, плече, шию, щелепу або спину. Так часто проявляється стенокардія — стан, коли серце отримує недостатньо крові. Без лікування це може різко підвищити ризик інфаркту.

Утруднене дихання

Швидке дихання після навантаження — норма. Але якщо вам стає важко дихати під час звичайної ходьби чи підйому сходами, це сигнал, що серце може не справлятися з перекачуванням крові. Тривожними симптомами є:

  • труднощі зробити глибокий вдих навіть у стані спокою,

  • раптові нічні пробудження від відчуття нестачі повітря,

  • потреба спати на кількох подушках, аби легше дихати.

Такі прояви часто свідчать про серцеву недостатність, яка спричиняє накопичення рідини в легенях.

Постійна втома та слабкість

Якщо втома не минає навіть після відпочинку й заважає виконувати найпростіші справи — це ще один сигнал серця. Навіть дрібні дії, як-от похід у магазин чи зав’язування шнурків, можуть виснажувати. Причина — серце не забезпечує органи й м’язи належною кількістю кисню. У жінок саме незвична, раптова втома часто є раннім симптомом серцевих проблем — навіть без болю в грудях.

Нерівномірне або надто сильне серцебиття

Ніхто не має абсолютно ідеального ритму серця, але часті, різкі чи хаотичні удари — це привід насторожитися. Відчуття “трепетання” у грудях або потужного удару в спокої може свідчити про аритмію, наприклад, фібриляцію передсердь. Вона збільшує ризик інсульту та серцевої недостатності. Для встановлення діагнозу необхідна електрокардіограма.

Дата публікації
Кількість переглядів
258
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie