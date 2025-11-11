Симптоми, які вказують, що вам терміново потрібно до кардіолога / © pexels.com

Реклама

Кардіолог Віллінгтонської лікарні в Лондоні доктор Олівер Гуттман наголошує: уважність до “прихованих” симптомів може буквально врятувати життя.

Біль у грудях

Серцевий біль рідко виглядає так драматично, як у кіно. Частіше це легкий тиск, стискання, печіння чи відчуття, схоже на звичайну печію. Неприємні відчуття можуть віддавати в ліву руку, плече, шию, щелепу або спину. Так часто проявляється стенокардія — стан, коли серце отримує недостатньо крові. Без лікування це може різко підвищити ризик інфаркту.

Утруднене дихання

Швидке дихання після навантаження — норма. Але якщо вам стає важко дихати під час звичайної ходьби чи підйому сходами, це сигнал, що серце може не справлятися з перекачуванням крові. Тривожними симптомами є:

Реклама

труднощі зробити глибокий вдих навіть у стані спокою,

раптові нічні пробудження від відчуття нестачі повітря,

потреба спати на кількох подушках, аби легше дихати.

Такі прояви часто свідчать про серцеву недостатність, яка спричиняє накопичення рідини в легенях.

Постійна втома та слабкість

Якщо втома не минає навіть після відпочинку й заважає виконувати найпростіші справи — це ще один сигнал серця. Навіть дрібні дії, як-от похід у магазин чи зав’язування шнурків, можуть виснажувати. Причина — серце не забезпечує органи й м’язи належною кількістю кисню. У жінок саме незвична, раптова втома часто є раннім симптомом серцевих проблем — навіть без болю в грудях.

Нерівномірне або надто сильне серцебиття

Ніхто не має абсолютно ідеального ритму серця, але часті, різкі чи хаотичні удари — це привід насторожитися. Відчуття “трепетання” у грудях або потужного удару в спокої може свідчити про аритмію, наприклад, фібриляцію передсердь. Вона збільшує ризик інсульту та серцевої недостатності. Для встановлення діагнозу необхідна електрокардіограма.