Коли треба припиняти їсти перед сном: поради фахівців
Дізнайтеся, за скільки годин до сну потрібно припинити їсти цукор, білки, жири та вуглеводи, щоб уникнути безсоння, нічного голоду, коливань цукру та збільшення ваги.
Харчування перед сном безпосередньо впливає на якість нічного відпочинку, рівень цукру в крові та навіть вагу. Експерти радять завершувати останній прийом їжі за 2–3 години до сну, щоб організм встиг перетравити їжу та перейти в режим відпочинку. Водночас різні групи продуктів мають свій оптимальний час споживання.
Про це розповідають фахівці Very Well Health.
Цукор — за 2 години до сну
Солодке перед сном може викликати різкі коливання рівня глюкози, нічні пробудження, відчуття голоду та навіть кошмари. Якщо дуже хочеться солодкого, варто поєднати його з білком чи клітковиною — наприклад, цільнозерновий тост з арахісовим маслом.
Вуглеводи — за 4 години до сну
Складні вуглеводи (вівсянка, цільнозерновий хліб, банан з горіховою пастою) перетравлюються повільніше й допомагають стабілізувати рівень цукру. Дослідження показують, що клітковина сприяє глибшому, відновлювальному сну.
Білок — за 2–3 години до сну
Невеликий білковий перекус (йогурт, горіхи) може бути корисним, але важкі м’ясні страви краще не їсти пізно — вони довго перетравлюються і можуть порушувати сон. Пісні білки, як-от риба, тофу чи бобові, навпаки, підтримують відновлення м’язів уночі.
Жири — за 3–4 години до сну
Ненасичені жири (авокадо, горіхи) не шкодять, якщо з’їсти їх завчасно. Проте жирна чи смажена їжа може викликати важкість, печію та затримати засинання.
Напої — за 1–2 години до сну
Рідину варто обмежити, щоб уникнути нічних пробуджень. Кофеїн може діяти до 12 годин, а алкоголь хоча й сприяє засинанню, погіршує якість сну в другій половині ночі.
Користь легкого перекусу перед сном
знімає почуття голоду і запобігає нічним пробудженням;
підтримує відновлення м’язів;
допомагає стабілізувати рівень глюкози;
сприяє розслабленню завдяки продуктам із триптофаном та магнієм.
Мінуси пізніх прийомів їжі
ризик набору ваги через надлишкові калорії;
порушення сну через важкість у шлунку;
збій циркадних ритмів;
різкі коливання рівня цукру.
Що можна їсти перед сном
Фахівці радять легкі перекуси, які поєднують білок, клітковину та корисні жири:
індичка, банан, горіхи, насіння;
темний шоколад, авокадо, шпинат;
йогурт, яйця, тофу;
цільнозернові крекери, вівсянка;
чиа-пудинг або авокадо-тост.
