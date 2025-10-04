Дієтологи рекомендують вживати рибу хоча б раз на тиждень / © Associated Press

Реклама

Рибу вважають необхідним елементом здорового раціону. Щоб отримати максимум поживних речовин та мінімізувати навантаження на організм, важливо знати оптимальний час для вживання риби.

Вживання риби на початку дня, як пише verywellhealth.com, може забезпечити стабільне вивільнення енергії та білка, що допоможе відчути ситість, що робить її гарним варіантом для обіду.

Крім того, поєднання риби з цільнозерновими продуктами та овочами допомагає контролювати рівень цукру в крові та підтримувати концентрацію. Тоді як вживання риби на ніч може сприяти відновленню мозку та кращому сну. До того ж, білки з риби легше засвоюються ввечері, ніж червоне м’ясо.

Реклама

Оскільки омега-3 жирні кислоти допомагають регулювати нейромедіатори та цикли сну, то вживання риби на вечерю може бути особливо корисним для когнітивного відновлення та кращого сну. А вживання риби на обід може збільшити концентрацію протягом дня.

Водночас дослідження показують, що користь від риби для кожної людини буде різною, залежно від того, як добре її організм трансформує кислоти EPA та DHA.

Водночас через можливий вміст ртуті та інших забруднювачів вагітним і жінкам, які годують груддю, пропонують обмежити споживання деяких видів риби. Обмеження стосуються жирних сортів риби, як-от лосось і сардини, а також крабів та морського окуня.

Занепокоєння викликають насамперед поліхлоровані біфеніли (ПХБ). Ці промислові хімічні речовини заборонили ще у 1980-х роках, однак через масове використання вони все ще у великих кількостях містяться у ґрунті й воді.

Реклама

Раніше повідомлялося, що відсутність риби в раціоні може призвести до дефіциту ключових поживних речовин, особливо омега-3 жирних кислот та вітаміну D, а також білка, кальцію, йоду та холіну.