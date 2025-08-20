Коли тривога стає хворобою: психотерапевтка розповів про вісім тривожних сигналів

Щоденний стрес може викликати тривожний розлад / © Pexels

Хвилювання перед важливою робочою презентацією чи першим побаченням є цілком нормальним, проте надмірна та постійна тривожність, яка заважає звичайному життю, може сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це пише The Sun.

Британська психотерапевтка Клер Паттерсон пояснює, що тривога — це коли ваша система «сигналізації» організму застрягла в положенні «увімкнено» без наявної небезпеки.

Іноді такий стан у людини може виникнути через вплив хронічного стресу чи травми.

Лікарка пояснює, тоді навіть незначні подразники можуть викликати у людини нестерпне відчуття. Це проявляється як паніка, нав’язливі думки, фізична напруга та хронічне занепокоєння. Саме такий стан можна охарактеризувати як тривожність.

За словами Клер, щоб відрізнити звичайну тривогу від розладу, слід звернути увагу на симптоми. Звичайна тривога є ситуативною і зникає, коли зникає уявна загроза. Якщо ж тривога стає хронічною, непропорційною і перетворюється на постійний стан, її можна вважати розладом.

Психотерапевтка назвала вісім ознак, які можуть сигналізувати про те, що у вас є тривожний розлад

1.Відсутність механізмів подолання тривоги

Людина зі звичайною тривожністю може нервувати серед незнайомців, але здатна впоратися з цим за допомогою глибокого дихання чи пошуку знайомих.

Натомість людина з тривожним розладом не має цих механізмів: її мозок перевантажений, і вона не може раціонально оцінити ситуацію. Це може призводити до панічних атак, головного болю, запаморочення та інших симптомів.

«Такі люди можуть «пережити« подію, насправді не будучи присутніми на ній, покладаючись на старі звички виживання, замість того, щоб повірити у свої сили«, — зазначила Клер.

2. «Катастрофізація» проблем

Надмірне хвилювання про майбутні проблеми є ще однією з ознак тривожного розладу.

За словами Клер, люди з тривожним розладом часто «катастрофізують», тобто завжди очікують найгіршого сценарію. Наприклад, якщо партнер довго не відповідає, вони одразу думають, що він потрапив в аварію або покинув їх.

Ці нав’язливі думки можуть заважати повсякденному життю. Як приклад, у таких людей розум може за 30 секунд перейти від думки про візит до стоматолога до думки про рак.

Панічна атака / фото ілюстративне / © Getty Images

Також, під час зустрічі, люди із тривожним розладом можуть помічати найдрібніші зміни в тоні чи міміці співрозмовника і бути переконаними, що вони свідчать про щось погане особисто для вас.

3.Нерішучість

Оскільки тривога впливає на психічне та емоційне благополуччя людини, вона може провокувати постійну невпевненість в собі.

«Це часто призводить до того, що людина починає сумніватися навіть у дрібних рішеннях, таких як те, що одягнути чи що написати в текстовому повідомленні», — зазначила Клер.

За її словами, люди з тривожним розладом можуть довго вибирати страву з меню у ресторані, боячись замовити «не ту страву».

4.Постійне відчуття пригнічення

Клер зазначає, що для людей із тривожним розладом навіть звичайні події, наприклад, розрив стосунків, можуть бути надзвичайно важкими. Вони можуть відчувати себе безпорадними, нездатними їсти, спати або піклуватися про себе.

На відміну від цього, людина зі звичайною тривогою хоча й хвилюється в подібній ситуації, але здатна подивитися на неї більш практично. Вона може звернутися за підтримкою до друзів і родичів, а також використовувати техніки самодопомоги, щоб заспокоїти свою нервову систему.

За словами Клер, це пов’язано з тим, що у людей з тривожним розладом надмірний рівень гормонів стресу пригнічує раціональне мислення.

Як пояснює лікарка, це не «вигадка в голові», а цілком реальна фізіологічна реакція організму.

5.Відмова від планів та ігнорування повідомлень

Соціальні ситуації можуть викликати тривогу, але це переростає в розлад, коли починає впливати на вашу поведінку.

За словами Клер, це може призвести до замкнутості, уникнення вечірок та побачень, або навіть до ігнорування повідомлень.

Люди можуть відмовлятися від планів і залишатися вдома, відчуваючи, що соціальна взаємодія занадто інтенсивна, навіть якщо при цьому вони відчувають самотність.

6.Надмірна емоційність

Багато людей із тривожним розладом відчувають постійне занепокоєння та збудження. Це може виражатися в неможливості всидіти на місці, безцільному ходінні або перевірці свого смартфона.

Зокрема, тривога може впливати на емоції. Наприклад, людина стає роздратованою, боязкою або відчуває провину без причини. У певних ситуаціях люди із тривожним розладом можуть зриватися на близьких або прокидатися з відчуттям, що «щось піде не так».

Тривожність також може бути спрямована всередину, змушуючи постійно критикувати себе. Ви можете скасувати зустріч, а потім годинами картати себе за те, що ви «невпевнені» або «занадто чутливі».

7.Постійна напруженість

Стиснення в грудях, головний біль, ламкість у спині та неможливість розслабитися в ліжку — все це ознаки того, що ваша тривога викликає напругу.

У випадку коли ця напруга не зникає — це свідчить про тривожний розлад.

«Тривога — це не просто психічна реакція, це хвилювання всього тіла, яке може включати прискорене серцебиття, нудоту, запаморочення, біль у м’язах, безсоння, проблеми з травленням та хронічну напругу», — пояснила лікарка.

8.Перфекціонізм

За даними досліджень, до 85% людей вважають себе перфекціоністами, тому прагнення до ідеалу є поширеним явищем. Однак, за словами Клер, у деяких випадках це може бути ознакою тривожного розладу.

Вона пояснює, що тривога може призвести до перфекціонізму та прокрастинації — відкладання роботи через відчуття, що вона недостатньо хороша. Якщо цей стан викликає значний дискомфорт, варто звернутися по допомогу.

Клер зазначає, що тривожний розлад може формуватися з дитинства, особливо якщо людина пережила травму або росла в нестабільному середовищі. У таких випадках природна реакція на стрес стає нерегульованою, і для її відновлення потрібен час.

