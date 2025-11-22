Коли використовувати антиперспірант: вчені попередили про поширену помилку

Антиперспіранти краще використовувати ввечері перед сном

Багато людей використовують дезодоранти чи антиперспіранти щодня, зазвичай, вранці після душу, навіть не замислюючись, чи це правильно. Однак, експерти Міжнародного товариства гіпергідрозу (підвищеного потовиділення) заявляють, що для максимальної ефективності антиперспірант слід наносити не вранці, а увечері перед сном.

Про це пише Daily Mail.

Чому час доби має значення для антиперспіранта

Спеціалісти пояснюють, що вночі вироблення поту є найнижчим, і це критично важливий фактор для дії активних компонентів засобу.

«Вечірнє нанесення дає активним інгредієнтам в антиперспірантах час, щоб проникнути у ваші пори протягом ночі та заблокувати потовиділення до того часу, коли зійде сонце, і ви справді почнете рухатися,» — радять експерти.

Таким чином, якщо наносити засіб вранці, виділення поту, яке вже почалося, може заважати компонентам (як правило, сполукам на основі алюмінію) ефективно заблокувати пори. Окрім кращого результату, застосування засобу перед сном має ще одну перевагу: ранкове вбрання не постраждає від білих чи жовтих слідів.

Різниця між антиперспірантом і дезодорантом

Експерти підкреслюють, що більшість людей використовують терміни «дезодорант» та «антиперспірант» як взаємозамінні, хоча насправді це два різні типи гігієнічних засобів.

Антиперспіранти містять сполуки на основі алюмінію, які тимчасово блокують потові пори, зменшуючи кількість поту, що потрапляє на шкіру. Дезодоранти не зупиняють потовиділення. Вони зазвичай містять спирт і підвищують кислотність шкіри, що робить її менш привабливою для бактерій. У складі дезодорантів зазвичай є парфумовані віддушки, які маскують неприємний запах поту.

На щастя, більшість продуктів на ринку сьогодні є комбінованими, які борються як із потовиділенням, так і з запахом поту.

Поради для підвищення ефективності та боротьби з гіпергідрозом

Для досягнення найкращого ефекту експерти рекомендують не наносити занадто багато засобу на шкіру. Тонкого шару (один рух вгору і один рух вниз) буде цілком достатньо, і зайвий засіб не залишить слідів на одязі.

Якщо ж кількість поту, що виділяється, викликає сильний дискомфорт, фахівці радять скористатися додатковими порадами:

Позбавтеся волосся під пахвами . Це дозволяє засобу краще дістатися до шкіри. Крім того, це запобігає накопиченню поту й жиру та зменшує площу поверхні, на якій можуть розмножуватись бактерії.

Контролюйте стрес. Встановлення кореневої причини надмірної пітливості є важливим. Управління стресом може допомогти запобігти або обмежити стресове потовиділення.

У разі гіпергідрозу (надмірного потовиділення), слід звернутися до лікаря, який може порадити медикаментозне лікування.

Нагадаємо, якщо магазинні дезодоранти не дають раду з проблемою поту, можна скористатися простим домашнім засобом. Його легко приготувати власноруч, і пахви будуть сухими цілий день.