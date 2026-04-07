Коли їсти, щоб уповільнити старіння: вчені назвали ключові години

Їжа / © Associated Press

Час, коли людина снідає та вечеряє, може впливати на швидкість старіння організму. Найбільш чутливими до цих змін виявилися серце та печінка.

Про це повідомило видання Earth.com.

Дані Національного обстеження здоров’я та харчування (NHANES), які проаналізувала дослідниця Мейся Рен з Медичного університету Фуцзянь, свідчать, що найнижчий ризик старіння фіксували у людей, які завершували останнє приймання їжі до 21:00. Водночас оптимальні часові вікна відрізняються залежно від органів: для організму загалом і серця — приблизно між 15:00 і 17:00, для печінки — між 17:00 і 19:00.

Вчені пояснюють це тим, що пізні приймання їжі можуть порушувати циркадні ритми — внутрішній 24-годинний «годинник» організму. У цей період системи відновлення мають працювати активніше, однак травлення і оброблення поживних речовин можуть цьому заважати. Це, зокрема, пов’язують із підвищенням рівня інсуліну вночі та затримкою аутофагії — процесу очищення клітин.

Також важливим виявився час першого приймання їжі. У людей, які снідали пізно — ближче до полудня, ризик старіння організму був на 61% вищим, ніж у тих, хто їв до 8 ранку.

Окремо дослідники звернули увагу на тривалість «харчового вікна» протягом дня. Якщо людина не їла понад 16 годин на добу, ризик старіння організму зростав більш ніж удвічі, особливо це стосувалося серця.

Водночас органи реагують на режим харчування по-різному. Найбільш чутливими виявилися серце і печінка, тоді як нирки демонстрували меншу залежність. З віком цей вплив посилюється: після 40 років зв’язок між часом приймання їжі та старінням стає більш вираженим.

Дослідження також показало відмінності між чоловіками і жінками. У чоловіків час вечері сильніше пов’язаний зі старінням органів, тоді як у жінок сильніший зв’язок спостерігали з тривалістю харчового вікна.

Водночас якість раціону не компенсує порушений графік: навіть за здорового харчування пізні або відкладені приймання їжі пов’язані з гіршими показниками старіння.

Автори наголошують, що дослідження має обмеження, адже ґрунтується на одноразових даних і не доводить причинно-наслідкового зв’язку. Втім, результати свідчать: час приймання їжі може бути важливим чинником здорового старіння поряд із калорійністю та якістю раціону.

