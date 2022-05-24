Комаровський розповів, чи загрожує нам пандемія мавпячої віспи

Мавпяча віспа - не коронавірус, коли вам достатньо посидіти в одній кімнаті чи у вагоні метро та заразитися.

Головне, чим характеризується віспа мавп, тривалим тісним контактом для зараження.

Про це розповів лікар-педіатр, кандидат медичних наук, телеведучий Євген Комаровський на телеканалі "Freeдом".

"Мені здається, що всі чіпляються за цю мавпячу віспу, щоби відволіктися від війни. (...) Мавпяча віспа - не коронавірус, коли вам достатньо посидіти в одній кімнаті чи у вагоні метро та заразитися", - зазначив Комаровський.

Також він додав, що віспа мавп - хвороба, "м'яко кажучи не смертельна". За статистикою, західний варіант інфекції (у віспи є два варіанти: Західної Африки та Центральної), що набагато легший, і саме його наразі фіксують у Європі, дає 1%-ву летальність для людей, які голодують і не мають доступу до медичної допомоги.

"Для сільського населення Конго цей варіант віспи дає 1%-ву летальність. Якщо ж йдеться про людину, яка не голодує та користується допомогою медиків, летальність буде дуже низькою", - зазначив лікар.

Він також додав, якщо все ж ситуація почне погіршуватися, існує перевірена 100-річним досвідом вакцина, а точніше, п'ять препаратів проти віспи.

"Скоріш за все, якщо і з'явиться в нас віспа мавп, потрібно буде щепити медпрацівників", - додав педіатр.

Наприклад, у Бельгії, де оголосили карантин для тих, в кого є симптоми мавпячої віспи. Так само, як і під час пребігу інших інфекційних захворювань.

Нагадаємо, ще в кінці квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова попереджала, що Маріуполю загрожує спалах низки недуг через середньовічні умови життя – холери, дизентерії, ешерихіозу.

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