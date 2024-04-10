Комікині ампутували сідниці після того, як вони затверділи у літаку через сумнівну операцію

Комікині ампутували більшу частину сідниць після того, як вони стали твердими як скеля під час польоту, коли вона поверталася додому після ін'єкції філерів.

Про це пише Mirror.

Мексиканська виконавиця Єред Лікона, яка має два мільйони підписників в Instagram під ніком Wanders Lover, каже, що полімери, які їй без її відома вкололи в задню частину тіла, затверділи в літаку, коли вона летіла до Канади. Єред відвідувала свою доньку, коли почала помічати дивні відчуття в сідницях.

У розмові з місцевими ЗМІ вона сказала: "Я летіла до Канади і в літаку відчула, що щось не так. Мені стало боляче, я пішла до туалету і відчула, що у мене болять сідниці, і це було дуже боляче. Я подумала: "Що відбувається?".

Єред Лікона / Фото: instagram.com/wandersloveroficial

Пізніше медики з'ясували, що полімери, введені в сідниці Єред під час косметичної процедури, витекли, інфікувавши тканини.

Їй сказали, що вона переживає дивний стан, який називається синдромом ASIA, що означає аутоімунний/запальний синдром, спричинений ад'ювантами. Ізраїльський імунолог Єгуда Шенфельд вперше виявив цей синдром і сказав, що він спричинений аутоімунною надмірною реакцією на речовини, зокрема силікон.

Єред Лікона / Фото: instagram.com/wandersloveroficial

Жертви можуть відчувати такі симптоми, як гострий біль, втома, когнітивні проблеми, неврологічні проблеми та низку інших недуг, і це може статися в будь-який час від двох днів до 23 років після контакту з речовинами, що його спричиняють, такими як силікон. На жаль, Єред не може побачити покарання винних, тому що вона не знає, на якому етапі силікон був введений їй в сідниці під час низки косметичних процедур.

Єдине, що вона знає напевно, це те, що вона ніколи не погоджувалася на таку операцію, і була шокована тим, що під час однієї з косметичних процедур їй ввели речовину, яка спричинила катастрофічну ампутацію більшої частини її сідниць. Вона сказала: "Я довірила лікарям своє тіло, а вони без попередження ввели мені в сідниці полімери, речовину, яка спричинила у мене синдром ASIA, з яким мені доведеться мати справу до кінця мого існування".

Єред Лікона / Фото: instagram.com/wandersloveroficial

На кадрах Єред у лікарні в Мехіко, де хірургам довелося вирізати майже три чверті тканини з її сідниць. На фотографіях у соціальних мережах артистки видно, як вона хоробро усміхається, коли її везуть на каталці.

Вона розповіла: "Вони ампутували лише верхню частину, яка була приблизно на чотири пальці завширшки з обох сідниць. Тому я спустошена, це була ампутація, це був шматок плоті, який у мене забрали. Але я не можу вказати на когось як на відповідального, тому що я не знаю. Але на жодному етапі мені ніхто не сказав: "Ми введемо це в твоє тіло". Уявіть моє здивування, я поїхала за тілом мрії, а потрапила до медичного жаху".

Нагадаємо, мама перенесла дві інтенсивні хіміотерапії та дізналася, що у неї ніколи не було раку. Її лікарі жорстко помилилися.

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