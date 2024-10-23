Як часто можна їсти квашену капусту: кому категорично заборонено вживати "народний делікатес"

Квашена капуста вважається дуже корисним продуктом, особливо в холодну пору року, адже у рази підвищує імунітет.

Лікарі рекомендують обов’язково вживати квашену капусту усім, хто не має протипоказань за станом здоров’я. Продукт здатен не лише підвищити опірність організму до різних захворювань, а й знижує ризик розвитку ракових пухлин. А все через потужний склад корисних речовин – калію, натрію, фосфору, селену, цинку, йоду, заліза, кальцію, вітамінів групи В і С. Однак, є категорія людей, яким категорично заборонено вживати цей смаколик, бо можна нашкодити здоров’ю. Розповідаємо, кому варто виключити квашену капусту зі свого раціону, як і скільки її треба їсти, щоб отримати від продукту максимальну користь для здоров’я.

Кому не можна їсти квашену капусту

Квашена капуста вкрай небезпечна для людей, які страждають на гіпертонію і мають хвороби сольового обміну. Бо через надмірну кількість солі капуста може спровокувати стрімке підвищення артеріального тиску та появу набряків.

Не слід зловживати квашеною капустою тим, хто має підвищену кислотність, за умови панкреатиту, загострення гастриту чи виразки шлунку. Також варто звернути увагу на те, що вміст рослинної клітковини та сірки у капусті призводить до підвищеного газоутворення, що може погіршити стан здоров'я людей з хронічним колітом.

Квашена капуста небезпечна для людей з нирковою недостатністю через високий уміст солі, за такої хвороби від неї краще взагалі відмовитися.

Як часто можна їсти квашену капусту

Лікарі рекомендують вживати до 200 грамів квашеної капусти у першій половині дня. Їсти продукт варто не більше трьох разів на тиждень. Якщо після вживання продукту виникають питання щодо стану здоров’я, капусту краще виключити зі свого раціону.

З чим найкраще їсти квашену капусту

Квашену капусту можна їсти з м’ясом, рибою та овочами. Не слід вживати продукт з крохмалистими овочами – картоплею та кукурудзою. Найкраще квашена капуста поєднується:

з тушкованою рибою;

з тушкованим, вареним та запеченим м’ясом;

з буряком, морквою, кабачками, можна додавати у вінегрет;

з яйцями.

Квашена капуста практично не містить калорій, якщо її їсти з продуктами, що містять білок, то можна підтримувати своє тіло у формі, не набираючи зайвої ваги.

Запивати квашену капусту не можна, треба пити чисту негазовану воду за 20 хвилин до їди. Після приймання їжі не рекомендується пити воду упродовж 40 хвилин. Однак дієтологи дозволяють трохи випити чорної кави.

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