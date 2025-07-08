Чорниця — унікальна за своїм складом ягода / © Pixabay

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Чорниця вважається однією з найкорисніших ягід, її активно просувають дієтологи та виробники здорового харчування.

Однак попри всі корисні властивості чорниці, ці ягоди можуть спричинити проблеми зі здоров’ям для деяких людей.

Алергія на чорницю

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Хоча алергія на чорницю трапляється нечасто, її не можна виключати. Серед можливих симптомів алергії можуть бути свербіж, висипання, набряки, а в тяжких випадках спостерігається утруднене дихання.

Проблеми з травленням

Людям з гіперчутливістю до саліцилатів чорниця може завдати шкоди. Симптоми включають головний біль, здуття живота, кропив’янку або набряки. Також обережність варто проявити людям із синдромом подразненого кишечника, оскільки ягода може викликати небажану реакцію.

Взаємодія чорниці з ліками

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Чорниця містить вітамін К, який може зменшувати ефективність препаратів для розрідження крові. У людей, які приймають такі ліки, можуть виникати побічні ефекти. Інший ризик, це можливе зниження рівня глюкози в крові, що може бути небезпечно для хворих на діабет, які приймають цукрознижувальні препарати. У таких випадках може виникнути гіпоглікемія.

Також чорниця протипоказана при сечокам’яній хворобі. Через неї організм виділятиме щавлеву кислоту (виділяти з сечею сіль).

Вживати рекомендується чорницю по 150-250 грамів на день.

Чорницю також краще не їсти з іншими ягодами, особливо з полуницею, малиною і суницею. Це може призвести до розладів шлунка.

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Раніше ми писали, у чому користь чорниці і чому її потрібно додати до свого щоденного раціону. Більше про це читайте у новині.