Кому можна пити каву щодня, а кому краще обрати альтернативи

Кава / © Pixabay

Кава — один з найпопулярніших напоїв у світі. Вона бадьорить і покращує концентрацію, але може мати й негативний вплив. Лікарі пояснили, кому кава піде на користь, а кому краще обмежити її вживання.

Про це пише «24 Канал».

Корисні властивості кави:

Містить антиоксиданти, що захищають клітини від старіння і запалень.

Підвищує концентрацію та покращує когнітивні функції.

Сприяє виробленню нейромедіаторів, які покращують настрій і зменшують втому.

Може підтримувати здоров’я серця та печінки за помірного вживання.

Як кава впливає на тиск

У людей, які рідко п’ють каву, напій може тимчасово підвищувати тиск. У регулярних споживачів організм адаптується, і цей ефект менш виражений. Тим, хто має гіпертонію, рекомендують обмежити кофеїн або обирати каву без кофеїну.

Кому кава може шкодити:

Люди з високим тиском або серцево-судинними проблемами.

Особи зі шлунково-кишковими захворюваннями або підвищеною кислотністю.

Вагітні та жінки, які годують грудьми, без консультації лікаря.

Люди з сильною чутливістю до кофеїну.

Для таких категорій радять каву без кофеїну, цикорій або трав’яні чаї.

Фактори, які впливають на смак кави

Сорт зерен і регіон вирощування: арабіка має ніжний смак, робуста — міцний і гіркуватий.

Ступінь обсмаження: легке обсмаження підкреслює кислотність, темне — робить напій насиченим.

Метод приготування: дрип, еспресо, френч-прес — кожен спосіб відкриває різні нотки смаку.

Помірне споживання кави та правильний вибір способу приготування дозволяють отримати користь і насолоду від напою.

Нагадаємо, звичка щодня пити каву або чай занадто гарячими може стати небезпечнішою, ніж вважають багато людей. Нове дослідження Національного інституту раку США свідчить: надмірно гарячі напої значно підвищують ризик розвитку плоскоклітинної карциноми стравоходу (ESCC).

Фахівці проаналізували дані понад 500 тисяч учасників із британського біобанку, які вказували, скільки гарячих напоїв вони споживають. Виявилося, що ті, хто випиває вісім і більше чашок дуже гарячої кави чи чаю щодня, мали ризик захворіти у 5,6 раза вищий, ніж люди, які відмовляються від надто гарячих напоїв.