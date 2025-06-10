Кому в жодному разі не можна їсти яйця і чому: про це треба знати кожному

Кому не можна їсти яйця / © Freepik

Реклама

Яйця — один із найпопулярніших продуктів у світі. Їх вживають на сніданок, додають у випічку, салати й гарячі страви. Вони багаті на білок, вітаміни A, D, B12, залізо, фосфор і лецитин. Та попри всі переваги, не всім можна їх їсти. Для деяких категорій людей цей звичний продукт може стати джерелом проблем зі здоров’ям. Розповідаємо, в яких випадках краще відмовитися від вживання яєць.

Кому в жодному разі не можна їсти яйця і чому: поради лікарів

Людям із алергією на яйця. Це одна з найпоширеніших харчових алергій, особливо серед дітей. Основні симптоми — висипання, набряки, розлади дихання, у тяжких випадках — анафілактичний шок. Алергія може бути як на білок, так і на жовток. Людям з таким діагнозом варто повністю відмовитися від продуктів, які містять яйця.

Якщо підвищений рівень холестерину. Яєчні жовтки містять значну кількість холестерину — до 200 мг в одному яйці. Хоча дослідження доводять, що харчовий холестерин не завжди шкідливий, однак людям із серцево-судинними захворюваннями чи атеросклерозом краще обмежити споживання яєць до 2–3 на тиждень.

За загострення хвороб печінки. Під час загострення хронічного гепатиту, жовчнокам’яної хвороби або панкреатиту жовток може створювати додаткове навантаження на печінку. У таких випадках рекомендовано відмовитись від цілих яєць і вживати лише білок, але за згодою лікаря.

Ризик сальмонельозу. Сире або недоварене яйце може містити бактерії сальмонели, що викликають отруєння. У групі ризику діти, вагітні жінки, літні люди і ті, хто має слабкий імунітет. Щоб уникнути зараження, важливо їсти лише термічно оброблені яйця й не пити сирі.

Яйця — це вкрай цінний продукт, але не універсальний. Якщо ви належите до групи ризику чи маєте сумніви, краще проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед вживанням продукту.