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Регулярне вживання продуктів із поширеними харчовими консервантами суттєво підвищує ризик розвитку гіпертонії та серцево-судинних захворювань.

Про це свідчать результати масштабного дослідження NutriNet-Santé, опубліковані в авторитетному виданні European Heart Journal.

Вчені детально проаналізували 17 найпопулярніших добавок і виокремили вісім, які мають чіткий зв’язок із високим кров’яним тиском. До цього списку потрапили сорбат калію (E202), метабісульфіт калію (E224), нітрит натрію (E250), ериторбат натрію (E316), лимонна кислота (E330), екстракти розмарину (E392), а також аскорбінова кислота (E300) та аскорбат натрію (E301). Аскорбінову кислоту окремо пов’язали зі зростанням випадків інфарктів та інсультів.

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Аналіз даних показав, що в людей із найбільшим рівнем споживання неантиоксидантних консервантів ризик розвитку гіпертонії був на 29% вищим, а ризик серцево-судинних патологій (включаючи стенокардію) — на 16% вищим порівняно з тими, хто мінімізував такі продукти. Навіть консерванти-антиоксиданти, які захищають їжу від згіркнення, збільшували ймовірність появи високого тиску на 22%.

Найбільша небезпека всіх підсилювачів смаку в тому, що вони порушують харчову поведінку, наголошують експерти.

Завжди варто звертати увагу на термін придатності, вміст вільних цукрів (тих, які містяться у продукті, а не лише додані до нього), солі та насичених жирів. Також потрібно намагатися обирати продукти, що містять клітковину.

Раніше повідомлялося, що глюкозамін, який використовують для здоров’я суглобів, може бути пов’язаний із підвищеним ризиком прогресування деменції.

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