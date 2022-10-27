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Контактував з хворим на кір: як не заразитися

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Контактував з хворим на кір: як не заразитися

Фото: Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

Вірус кору надзвичайно заразний.

Дев’ять із десяти невакцинованих людей, які контактують із хворим на кір, будуть інфіковані. Щобільше, вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Уникнути хвороби та її наслідків можна, вакцинувавшись, повідомляють фахівці МОЗ.

Симптоми кору

  • підвищення температури;
  • нежить;
  • кашель;
  • почервоніння очей і сльозотеча;
  • дрібні білі плями на обличчі і по всьому тілу. 

Це найперші симптоми кору, які свідчать, що людина вже заразилася.

За яких умов поширюєть кір:

  • під час кашлю та чхання;
  • тісних особистих контактів;
  • предмети побуту, якими користувалась хвора людина. 

Як захиститися

Перше щеплення від кору роблять у 12 місяців, планову ревакцинацію – у 6 років. 

Якщо невакцинована дитина або ж дорослий контактували з хворим, то необхідно зробити екстрене щеплення в перші 3 доби після контакту. 

Якщо контактувала дитина, яка має перше щеплення, її потрібно якнайшвидше вакцинувати другою дозою вакцини. Якщо першу дозу дитина отримала нещодавно, то потрібно витримати інтервал в 1 місяць між дозами.

"Не слід чекати контакту із хворим. Якщо у вас є сумніви, чи хворіли ви в дитинстві на кір або чи були вакциновані від нього, запишіться на щеплення вже зараз та отримайте принаймні одну дозу вакцини. Для цього зверніться  до свого сімейного лікаря або в найближчий медзаклад", - зазначають медики.

Нгадаємо, дорослим, які пропустили щеплення від кору в дитинстві, варто мати щонайменше одну дозу вакцини проти кору та краснухи для того, щоб не заразитися.

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Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
89
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