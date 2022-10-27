Контактував з хворим на кір: як не заразитися

Дев’ять із десяти невакцинованих людей, які контактують із хворим на кір, будуть інфіковані. Щобільше, вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Уникнути хвороби та її наслідків можна, вакцинувавшись, повідомляють фахівці МОЗ.

Симптоми кору

підвищення температури;

нежить;

кашель;

почервоніння очей і сльозотеча;

дрібні білі плями на обличчі і по всьому тілу.

Це найперші симптоми кору, які свідчать, що людина вже заразилася.

За яких умов поширюєть кір:

під час кашлю та чхання;

тісних особистих контактів;

предмети побуту, якими користувалась хвора людина.

Як захиститися

Перше щеплення від кору роблять у 12 місяців, планову ревакцинацію – у 6 років.

Якщо невакцинована дитина або ж дорослий контактували з хворим, то необхідно зробити екстрене щеплення в перші 3 доби після контакту.

Якщо контактувала дитина, яка має перше щеплення, її потрібно якнайшвидше вакцинувати другою дозою вакцини. Якщо першу дозу дитина отримала нещодавно, то потрібно витримати інтервал в 1 місяць між дозами.

"Не слід чекати контакту із хворим. Якщо у вас є сумніви, чи хворіли ви в дитинстві на кір або чи були вакциновані від нього, запишіться на щеплення вже зараз та отримайте принаймні одну дозу вакцини. Для цього зверніться до свого сімейного лікаря або в найближчий медзаклад", - зазначають медики.

Нгадаємо, дорослим, які пропустили щеплення від кору в дитинстві, варто мати щонайменше одну дозу вакцини проти кору та краснухи для того, щоб не заразитися.

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