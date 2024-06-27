Контейнери для зберігання їжі можуть зашкодити здоров'ю: дослідники виявили небезпечний хімічний складник

Невеликі дози бісфенолу А (BPA) – поширеного складника пластикових побутових предметів – погіршують чутливість до інсуліну, яку вважають однією з ознак предіабету.

Один з поширених складників пластику, який використовують у виробництві контейнерів для зберігання їжі, може підвищувати ризик діабету.

Про це йдеться у MedicalXpress.

Науковці кажуть про бісфенол А або BPA, що часто використовують для виготовлення пластикового посуду.

Дослідники із США, а саме з Каліфорнійського політехнічного університету, протягом чотирьох днів вивчали вплив "безпечної" дози бісфенолу А на організм людини. Вони використовували 50 мікрограмів хімічного елементу на 1 кг ваги тіла 40 здорових учасників експерименту. Вони також перорально приймали BPA "на безпечному рівні".

Паралельно науковці випробовували контрольну групу, учасники якої отримували плацебо.

Опісля дослідники проаналізували зміни рівню цукру в обох групах і виявили значне зниження чутливості до інсуліну серед учасників, які вживали бісфенол А.

"Ми були здивовані, побачивши, що зменшення впливу бісфенолу А, наприклад, використання пляшок із нержавіючої сталі або скла та банок без бісфенолу А, може знизити ризик діабету", – сказав автор дослідження Тод Хагобіан.

Зазначимо, що в Управлінні з контролю за продуктами та ліками США (FDA) вважають, що така кількість бісфенолу А – безпечна для людини. Проте Європейська агенція безпеки харчової продукції у квітні 2023 року зменшила допустиму добову норму з 4 мікрограмів до 0,2 нанограма.

Бісфенол А (BPA) – це хімічна речовина, яку використовують для виробництва низки пластмасових споживчих товарів, як-от дитячі пляшечки, харчові контейнери, диспенсери для води, багаторазові пляшки для напоїв тощо.

BPA також використовують для виробництва епоксидних смол, що містяться в захисних покриттях і внутрішніх частинах харчових банок.

Такі хімічні речовини, як бісфенол А, здатні в дуже невеликих кількостях потрапляти в їжу та напої, тому вчені Європейської агенції безпеки харчової продукції регулярно перевіряють їх на безпечність.

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