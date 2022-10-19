Контузія від вибухової хвилі: як розпізнати симптоми та надати домедичну допомогу

Будь-хто може опинитися в ситуації, коли немає доступу до укриття, і постраждати від атаки ворога.

Найпоширеніша травма на війні – це контузія від вибухової хвилі, і кожен має знати, як її виявити та що робити.

Про симптоми та першу допомогу в разі контузії розповіли фахівці МОЗ.

Головне – запам'ятайте: навіть якщо у людини немає зовнішніх ушкоджень, це не означає, що вона не травмована. В разі контузії до “звичайного” струсу мозку може додатися ураження слухового та вестибулярного апарату.

Характерні симптоми в разі контузії від дії вибухової хвилі:

дезорієнтованість,

втрата свідомості на короткий термін: від кількох секунд до 30 хвилин,

нудота і блювання,

сильний головний біль,

проблеми зі слухом та/або зором,

погіршення пам’яті або амнезія,

зміна психоемоційного стану.

В разі наявності хоча б кількох із наведених симптомів терміново зверніться по медичну допомогу.

Струс мозку від вибухової хвилі не смертельний. Зазвичай за умови своєчасного лікування та дотримання рекомендацій лікаря людина відновлюється досить швидко. З іншого боку, якщо симптоми ігнорувати, людина може довгий час відчувати слабкість, головний біль, різкі перепади настрою. До цього додаються проблеми зі слухом, координацією, розлади пам’яті, зниження концентрації тощо.

Як надати домедичну допомогу

В очікуванні медичної допомоги можна надати людині, яка постраждала, першу допомогу.

Якщо постраждалий втратив свідомість, необхідно забезпечити прохідність дихальних шляхів методом виведення нижньої щелепи. Але намагайтеся обмежити рухи в шийному відділі хребта. У людини також може бути блювота. Вкрай необхідно забезпечити вільне дихання, оскільки є ризик аспірації блювотними масами.

Спробуйте очистити порожнину рота від сторонніх предметів, які могли потрапити туди під час вибуху й заважають прохідності дихальних шляхів.

Звільніть груди і шию від одягу, якщо він стискає та заважає постраждалому вільно дихати.

Якщо постраждалий не дихає, розпочніть базові реанімаційні заходи до приїзду медиків: натискання на грудну клітку і, за можливості, штучну вентиляцію у співвідношенні 30:2.

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