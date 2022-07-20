Корисне чи ні: дієтологиня розповіла про калорійність та цінність вершкового масла

Кашу маслом дійсно не зіпсуєш.

Вершкове масло — один із найскладніших харчових жирів, що містить понад 400 різних жирних кислот.

Засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова пише, що поліненасичені жири у продукті присутні в мінімальних кількостях, становлячи близько 2,3% загального вмісту жиру.

Близько 11% насичених жирів у вершковому маслі становлять коротколанцюгові жирні кислоти (КЦЖК), найпоширенішою є масляна кислота. Це унікальний компонент молочного жиру великої рогатої худоби.

Засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова

"Дослідження показали, що бутират, який є формою олійної кислоти, зменшує запалення у травній системі та використовується для лікування хвороби Крона", — додає Катерина.

Вершкове масло є найбагатшим дієтичним джерелом молочних трансжирів, які вважаються корисними для здоров'я.

У вершковому маслі у великій кількості міститься вітамін А. Одна столова ложка забезпечує близько 11% рекомендованої добової норми.

Незважаючи на велику кількість калорій — масло не дуже поживне. Але в разі додавання в їжу та збалансованої тарілки вершкове масло принесе користь вашому організму.

Додамо, що українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

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