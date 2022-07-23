Користь і шкода газованої мінеральної води: думка фахівців

Влітку газована мінеральна вода стає справжнім порятунком від спеки. Однак потрібно пам'ятати, що існує не лише користь від мінеральної води. Фахівці також розповідають і про її шкоду для нашого організму. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Користь мінеральної води

Головна користь мінеральної води полягає в тому, що до її складу входять дуже необхідні для деяких функцій нашого організму мінерали. А саме: натрій, сірка, калій, магній, фосфор, хлор, кальцій. Вони беруть участь у виробленні ферментів для запобіганню карієсу та синтезі гормонів. Мінеральна вода видобувається з особливих джерел, а тому багато людей п'ють її саме через терапевтичну цінність напою. Деякі компанії перед випусканням такої води, піддають її додатковому обробленню від токсичних речовин та бактерій.

В мінеральній воді міститься велика кількість магнію, який необхідний для врегулювання роботи нервової системи, артеріального тиску та рівня цукру в крові. Завдяки кальцію цей напій допомагає покращити здоров'я кісток та травлення. За рахунок магнію також знижується рівень холестерину, а це позитивно впливає на роботу серця та судин, скорочує ризик захворіти на ішемічні хвороби. А ще користь мінеральної води в тому, що вона метаболізує жири. Тобто, споживання цього напою допомагає боротися із зайвою вагою.

Шкода від мінеральної води

Однак, як і будь-який інший продукт, мінеральна вода приносить і певну шкоду для нашого організму. Наприклад, якщо вона розливається у пластикові пляшечки, її щоденне споживання призводить до того, що до кишечника потрапляють хімічні речовини з пластику. А вони є токсичними для людини, особливо у великій кількості.

Газована мінеральна вода також містить вугільну кислота. А вона провокує вздуття живота. А фахівці з Бірмінгемського університету після довготривалих досліджень довели, що мінеральна вода здатна пошкоджувати емаль зубів.