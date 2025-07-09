Кортизоловий живіт у жінок: чому з’являється і як його позбутися

Кортизоловий живіт — це накопичення жиру на животі, спричинене хронічним впливом високого рівня гормону стресу / © pixabay.com

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Високий рівень стресу в нашому житті спричиняє безліч проблем. Кортизоловий живіт — лише одна з них, але особливо докучлива.

Стабільно високі рівні гормону кортизолу (якщо ви реально дуже часто і сильно нервуєте) провокують накопичення жиру і всередині живота (вісцеральний жир), і ззовні, формуючи так званий рятівний круг.

Кортизоловий живіт — це точно не медичний діагноз і не хвороба. Але це досить розповсюджений термін для позначення підвищення кількості жирової тканини на животі через стрес. Пролонгований період нервового виснаження може призводити до субклінічного підвищення гормонів-стресорів, а саме вони провокують таке явище.

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Кортизоловий живіт прибрали не так легко. Тут не допоможе дієта, важливий тільки комплексний підхід:

Прибираємо чинники стресу

Дотримуємося правильного харчування та режиму сну

Додаємо помірні фізичні навантаження або прогулянки

Додаємо безпечні апаратні методики

Важливо: хороша фізична активність — популярний метод зниження ваги. Однак в разі високого рівня кортизолу виснажливі тренування можуть дати зворотний ефект. Такі люди, як правильно, дуже погано адаптуються до будь-яких фізнавантажень тому вправи з великими вагами, біг, інтенсивні інтервальні тренування викликають у них стрес, підвищення кортизолу і, як наслідок, ожиріння.

Найкраще підійдуть тренування, в яких задіюється максимальна кількість м’язів, наприклад, віджимання, присідання. Іншим ефективним методом є звичайна ходьба в повільному режимі протягом тривалого проміжку часу. Встановлено, що прогулянки всього лише по 18 хвилин 3 рази в тиждень допомагають знизити рівень гормону стресу на 15%.

Раніше ми писали, як стрес впливає на ваше тіло та фізичний стан. Більше про це читайте у новині.

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