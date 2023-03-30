"Корвалол", "Німесил" та протизаплідні засоби: які ліки від квітня можна купити лише за рецептом

Від квітня 2023 року відпуск всіх рецептурних ліків буде здійснюватися лише за рецептом. Наразі паралельно з електронним буде діяти і паперовий рецепт.

Про це пише Еспресо.

В Україні рецептурними є близько 60% зареєстрованих лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, можна буде, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта.

Рецептурні ліки – лікарські засоби, які підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках.

Знеболювальні та жарознижувальні

Усі знеболювальні на основі парацетамолу та ібупрофену і далі продаватимуть без рецепта. "Анальгін" також можна буде придбати без рецепта, але тільки упаковку на 10 таблеток. Упаковка на 100 таблеток – лише за рецептом, так само як і "Анальгін" в ампулах.

Без рецепта від лікаря тепер не можна буде придбати популярний знеболювальний і протизапальний засіб "Німесил" та його аналоги.

Ліки проти кашлю

Більшість популярних сиропів і таблеток від кашлю і далі будуть у вільному доступі, зокрема "Мукалтин", ACC, сиропи на основі амброксолу, екстракту плюща тощо. За рецептом – усі кодеїновмісні препарати, а також ліки на основі сальбутамолу (переважно використовують для інгаляцій). Взагалі більшість препаратів для інгаляцій також потрібно купувати за рецептом, зокрема й популярний "Беродуал".

Гормональні препарати

Усі гормональні препарати відпускатимуть за рецептом, зокрема і гормональні контрацептиви. Навіть "екстрений" протизаплідний засіб "Постинор", який найефективнішій у першу добу після незахищеного статевого акту, не можна буде придбати без рецепта.

Люди, які мають захворювання щитовидної залози і постійно приймають "Тироксин "(L-тироксин чи еутирокс), теж щоразу змушені будуть поновлювати електронний рецепт. Щоправда, в разі, якщо пацієнт приймає певні ліки постійно, то лікар може виписувати електронний рецепт дистанційно.

Рецепт буде потрібен навіть на деякі мазі та креми, що містять гормони, зокрема на "Момедерм". Натомість "Феністил" усе ще буде у вільному доступі.

Антигістамінні (протиалергічні)

Більшість популярних протиалергічних препаратів залишається у вільному доступі: "Діазолін", "Лоратадин", "Супрастин" тощо. Однак "Супрастин" в ампулах – лише за рецептом.

"Дексаметазон", який алергіки часто мають у запасі для екстрених випадків, також можна буде придбати лише за рецептом, оскільки це гормональний препарат.

Ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань

У цій категорії залишився мінімальний перелік лікарських засобів, які ще можна придбати без рецепта. Усі популярні засоби для зниження тиску: "Каптоприл", "Каптопрес", "Бісопролол" – виключно за рецептом. Навіть сечогінні препарати "Фуросемід" та "Діакарб", які також використовують гіпертоніки, лише за рецептом.

Краплі "Корвалол" та "Валокордин" без рецепта можна придбати лише у маленьких флакончиках, на баночки по 50 мл уже треба рецепт. Зрештою, як і на звичайний етиловий спирт. Це теж, виявляється рецептурний препарат. Без рецепта можна придбати лише маленький флакончик мурашиного спирту, на 100 г уже треба рецепт.

Люди, які мають проблеми з серцем, часто щоденно вживають засоби для розрідження крові. Але тепер їх теж можна буде кувати лише малими упаковками. "Магнікор" чи "Кардіомагніл" на 100 таблеток – лише за рецептом.

У МОЗ кажуть: якими б звичними та безпечними не здавалися ліки, їх застосування несе підвищений ризик. Неправильне вживання ліків може спричинити серйозні побічні ефекти, викликати залежність чи нести ризик зловживання.

Електронний рецепт на антибіотики: найближчим часом ця ініціатива може стати реальністю

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