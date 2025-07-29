Корисна звичка: експерти назвали 6 переваг ходьби після обіду

Прогулянка / © pixabay.com

Реклама

Прогулянка пішки після прийому їжі може принести вашому організму багато користі. Цей процес забезпечує низку переваг — від зниження рівня цукру в крові до запуску травлення.

Про це пише Daily Mail.

Чому корисно прогулюватися після їжі

1. Знижується рівень цукру в крові

Реклама

Ходьба після їжі може допомогти запобігти різкому підвищенню рівня цукру в крові.

Кріссі Керролл, дієтолог та сертифікований персональний тренер, вказує на результати одного дослідження: фізичні вправи після їжі покращують глікемічну реакцію та знижують рівень цукру в крові після їжі у людей з діабетом та без нього.

Інше дослідження за участю здорових дорослих, які гуляли протягом 30 хвилин після їжі, виявило подібні результати.

«Прогулянка помірної інтенсивності тривалістю всього 20 хвилин після їжі може зменшити глікемічну реакцію та знизити рівень глюкози», — додає Мелісса А. Хаттон, магістр наук, сертифікований персональний тренер та інструктор, CPT, CES, PES, CNC.

Реклама

«Цікаво, що найбільша користь спостерігалася при ходьбі після їжі порівняно з ходьбою до їжі. „Для досягнення найкращих результатів починайте ходьбу якомога швидше після того, як закінчите їсти — це має більшу перевагу порівняно з очікуванням годину“, — каже Керролл.

2. Запускається травна система

Якщо ви часто відчуваєте здуття живота після їжі, прогулянка може бути вашим рішенням.

«Ходьба може допомогти стимулювати травну систему, потенційно зменшуючи такі поширені проблеми, як здуття живота та запор. Дослідження показали, що коротка 10-15-хвилинна прогулянка після їжі пов’язана з покращенням шлунково-кишкового комфорту, включаючи зменшення здуття живота, газів та болю в животі», — каже Керролл.

Реклама

3. Покращується кровообіг

Рух допомагає покращити кровообіг, адже стимулює кровообіг.

«Щоразу, коли ми займаємося фізичними вправами, включаючи ходьбу, наш кровотік зазвичай перенаправляється переважно до кінцівок та скелетних м’язів для оптимальної перфузії». Перфузія, тобто процес доставки кисню та поживних речовин через кров до тканин та органів, допомагає їм правильно функціонувати та залишатися здоровими.4 «Зрештою, це покращує кровообіг в організмі», — каже Кунал Лал, доктор медичних наук, кардіолог.

4. Знижується кров’яний тиск

Реклама

Майже половина дорослих у США має гіпертонію (високий кров’яний тиск), фактор ризику серцевих захворювань, який можна контролювати за допомогою зміни способу життя та, в деяких випадках, ліків.

На щастя, ходьба є ефективним способом зниження кров’яного тиску. Так, дослідження, проведене серед людей з гіпертонією, виявило значне зниження після одного року звичної ходьби. Навіть ті, хто має резистентну гіпертензію, тобто їхній стан погано реагує на типові медикаментозні методи лікування, також побачили покращення.

«Клінічно доведено, що швидка ходьба протягом щонайменше 30 хвилин протягом п’яти днів на тиждень знижує вагу, що, у свою чергу, може значно покращити артеріальний тиск щонайменше на 8-10 балів тиску», — каже Лал.

5. Сприяє зниженню ваги

Реклама

Ходьба після їжі — це низьконапружена, стійка форма фізичних вправ, яка може сприяти досягненню цілей зниження ваги та її підтримки. «Щоб схуднути, ви повинні мати дефіцит калорій. Додавання прогулянки до вашого щоденного розпорядку може допомогти досягти цієї мети», — каже Хаттон.

Насправді дослідження показують, що навіть невелика кількість аеробної активності — лише 30 хвилин на тиждень — може призвести до незначного зниження маси тіла, обхвату талії та жиру в організмі серед дорослих із надмірною вагою або ожирінням. Однак, збільшення рекомендованих 150 хвилин фізичної активності на тиждень пов’язане з більш значним зниженням.7

6. Підвищується настрій

Наука говорить про те, що після того, як людина дещо пітніє, в неї фіксується покращення настрою. Річ у тім, що фізичні вправи підвищують рівень серотоніну та дофаміну, а також запускають вивільнення ендорфінів, що допомагає підняти настрій та сприяти позитивним емоціям.

Реклама

«Будь-які фізичні вправи, включаючи ходьбу, можуть допомогти покращити настрій та зменшити стрес», — каже Керролл. «Вироблення звички під час їжі дозволить вам отримати більше фізичної активності, яка приносить радість, у свій день», — додає вона. .

Як зробити прогулянку після їжі звичкою

Експерти зазначають, що не потрібно ходити кілометри, аби отримати користь для здоров’я. Навіть кілька хвилин після їжі можуть допомогти.

«Для формування нової звички потрібен час. В середньому на формування нової звички потрібно 66 днів, але може знадобитися до 254 днів! Це дуже індивідуально», — наголошує Хаттон.

Ось кілька порад, які допоможуть вам розпочати:

Реклама

Плануйте свої прогулянки заздалегідь — на початку кожного тижня виділіть кілька хвилин, щоб подумати про те, коли вам найкраще влаштувати прогулянку (аби вам менше відволікали або переривали).

Ставтеся до прогулянки як до зустрічі — серед щільного графіка важливо виділяти щонайменше 30 хвилин на день для прогулянок навколо кварталу або навіть на біговій доріжці;

Дотримуйтесь структурованого плану — поєднуйте прогулянки з улюбленою діяльністю: спілкуванням з другом, прослуховуванням подкасту або вигулюванням свого собаки.

Раніше йшлося про те, що вчені встановили, коли настає момент пришвидшення старіння людини. Найімовірніше, це відбувається приблизно у 50 років.У віці від 45 до 55 років настав переламний момент, відзначений значними змінами рівня білка.

Найбільш виражені зміни були виявлені в аорті — головній артерії організму, яка приносить насичену киснем кров від серця. Дослідники виявили один білок, що виробляється в аорті, який під час введення мишам викликає ознаки прискореного старіння. Лю припускає, що кровоносні судини діють як провідник, переносячи молекули, що сприяють старінню, у віддалені точки організму.