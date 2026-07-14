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- Здоров’я
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Корисні сніданки замість вівсянки: що радять дієтологи для захисту серця
Вівсяна каша має багато переваг для організму, але існують інші варіанти здорового початку дня. Дізнайтеся, які сніданки допомагають отримати білок, клітковину та корисні жири.
Вівсяна каша традиційно вважається одним із найкорисніших варіантів для початку дня завдяки високому вмісту клітковини. Проте вона смакує далеко не всім. Дієтологи заспокоюють: захистити серцево-судинну систему можна й за допомогою інших збалансованих страв. Замінити вівсяну кашу можна декількома корисними варіантами.
Про це пише Egészség Kalauz.
Чим можна замінити вівсяну кашу на сніданок: корисні альтернативи
Головне правило збалансованого сніданку — поєднати в порції достатню кількість клітковини, білків і корисних жирів, а не шукати єдиний «суперфуд».
Серед повноцінних альтернатив вівсянці фахівці виділяють кілька простих та поживних страв. Наприклад, цілозерновий тост з яйцем та свіжими овочами. Такий варіант підійде для тих, кому подобаються солоні сніданки. Поєднання вареного чи смаженого яйця з томатами, перцем або зеленню гарантує тривале відчуття ситості, дає білок і вітаміни.
Натуральний грецький йогурт із ягодами та горіхами — ще один корисний сніданок. Йогурт слугує джерелом білка, ягоди забезпечують організм антиоксидантами й клітковиною, а мигдаль, волоські горіхи чи насіння льону збагачують раціон здоровими жирами.
Також спробуйте на сніданок авокадо-тост. Авокадо містить мононенасичені жирні кислоти, які позитивно впливають на судини. Страву можна доповнити скибочками помідора або яйцем.
Для тих, кому подобаються легкі сніданки, підійде нежирний сир з овочами. Легкий та калорійно збалансований сніданок із високим вмістом білка, який добре поєднується з редисом, огірками й перцем.
Основними перевагами вівсянки залишаються високий вміст розчинного бета-глюкану та її здатність знижувати рівень холестерину. Втім, якщо цей продукт вам не до смаку, джерелом клітковини можуть стати житній та цілозерновий хліб, бобові, свіжі фрукти, овочі й горіхи.
Водночас експерти радять мінімізувати в ранковому меню солодку випічку, солодкі пластівці, йогурти з доданим цукром і ультраоброблені м’ясні вироби — наприклад, ковбаси, оскільки вони шкодять здоров’ю та спричиняють дискомфорт у травленні.
Що буде, якщо їсти вівсянку щодня
Нагадаємо, дієтологи називають овес справжньою поживною «бомбою». Завдяки високому вмісту розчинної клітковини, білка та складних вуглеводів, він поступово засвоюється, забезпечуючи тривалу ситість до 5–6 годин і стабільну енергію без стрибків цукру.
Регулярне споживання вівсянки підтримує здоров’я серця, знижує рівень холестерину та артеріальний тиск, покращує мікробіом кишківника й допомагає контролювати вагу. Цікаво, що, за даними нідерландського дослідження, шанувальники вівсянки загалом частіше дотримуються принципів здорового способу життя.
Щоденний експеримент довів, що вже за кілька днів зростають витривалість і рівень енергії, а травлення стає більш комфортним і регулярним. Фахівці підтверджують безпечність щоденного вживання однієї склянки вівса, проте застерігають: різке або надмірне збільшення кількості клітковини може викликати здуття та газоутворення, тому її слід вводити поступово.
Для збалансованого раціону вівсянку варто поєднувати з білками та чергувати з іншими злаками. Вона підходить не лише для солодких сніданків, а й для солоних страв, а також як основа для запіканок, оладок, смузі, супів та батончиків.