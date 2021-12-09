Дізнайтеся про 10 найпоширеніших ознак серцевого нападу, що не можна ігнорувати

10 ознак серцевого нападу у жінок, які вони зазвичай ігнорують

10 ознак серцевого нападу у жінок, які вони зазвичай ігнорують

Часто симптоми серцевого нападу у жінок ледь помітні.

Тиск у грудях, який часто стає провісником серцевого нападу, жінки можуть і не відчувати.

Дізнайтеся про 10 найпоширеніших ознак серцевого нападу, що не можна ігнорувати.

Жінки можуть відчувати дискомфорт у грудях

За даними Американської кардіологічної асоціації, «незручний тиск, стискання, повнота або біль у центрі грудей» є одним із ключових ознак серцевого нападу у жінок.

Це триває понад кілька хвилин, або зникає і повертається.

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Біль або дискомфорт у руці

Біль або дискомфорт в одній або обох руках також поширені. За декілька хвилин біль може поширитися на все тіло: ноги, руки, спину.

Може болити спина

Біль у спині - одна із ключових ознак того, що жінка переносить серцевий напад. Біль, пов’язаний із серцевим нападом, можна описати як тиск у верхній частині спини, який нагадує стискання або прив’язування мотузки навколо них.

Болить живіт

Біль у шлунку також може виникнути під час серцевого нападу.

Жінки можуть мати задишку

Задишка «з дискомфортом у грудях або без нього» також може бути сигналом серцевого нападу. Людина відчуває задишку, наче пробігла марафон, водночас не зробивши жодного кроку.

Нудота або блювота

Нудота, розлад травлення, печія або біль у животі можуть бути ознаками нападу. Кислотний рефлюкс часто розцінюють як симптом проблеми з серцем.

Запаморочення

Запаморочення або непритомність є симптомами, що слід враховувати під час діагнозу.

Сильна втома

Кардіологи зазначають, що втома, особливо нова або різка, може бути ознакою серцевого нападу.

Особливо, якщо ви раптово втомилися після звичайного режиму вправ, ви не напружуєтесь, але відчуваєте втому або «важку» грудну клітку, проста діяльність, як-от застелити ліжко, сходити до ванної або сходити по магазинах, робить вас надмірно втомленими, або, хоча ви відчуваєте виняткову втому, ви також маєте порушення сну.

Холодний піт

«Стресовий» піт (відчуття холоду, липкості), коли немає реальної причини для стресу, або ця пітливість чи задишка супроводжуються іншими симптомами, такими як біль у грудях або втома, також є ознакою, на яку слід звернути увагу.

Біль у шиї або щелепі

Деякі люди також можуть відчувати біль у шиї або щелепі.

Пам’ятайте: навіть якщо ви не впевнені, що це серцевий напад, перевірте його. Іноді секунди мають значення. Швидкі дії можуть врятувати життя – можливо, ваше власне. Не нехтуйте цим. Телефонуйте до швидкої.

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