10 ознак того, що вам терміново потрібно до стоматолога

10 ознак того, що вам терміново потрібно до стоматолога

Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт між плановими візитами до стоматолога раз на два роки, не терпіть. Записуйтеся до лікаря.

Кожен із цих симптомів є ознакою того, що вам потрібно звернутися до зубного лікаря.

Біль та набряк

Постійний зубний біль або набряк ясен може бути ознакою інфекції. Затяжний біль – це не просто дискомфорт, який можна перетерпіти. Навіть якщо в якийсь момент біль зникне, основна проблема залишиться.

Проблеми з яснами

Іноді яснам потрібно не менше уваги, ніж зубам. Запишіться на прийом, якщо ви помітили, що ваші ясна:

опухли або запалені,

придбали пухку структуру,

набули червоного чи синюшного відтінку,

ви помітили гній чи неприємний запах,

між зубом і ясною з'явився зазор

Стоматолог перевірить наявність захворювань ясен та можливих кишень, утворених із-за зубного каменю.

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Білі плями на зубах

Вказують на ранні стадії карієсу, і якщо їх швидко виявити, можна зупинити процес карієсу ще до того, як він сформується.

Проблеми з пломбами

Навіть з огляду на міцність пломб, коронок, імплантатів, вони не вічні. Якщо будь-яка з ваших ранніх пломб пошкодилася, викривилася, дозвольте стоматологу швидко виправити проблему, щоб запобігти додатковим.

Зміни кольору або текстури тканин ротової порожнини

Білі або червоні плями, запалені ділянки, зверніться до стоматолога, щоб вирішити цю проблему.

Підвищена чутливість до гарячого та холодного

Чутливість до певних продуктів харчування або температури може виникнути, коли карієс прогресує, і чим раніше ви вилікуєте порожнину зуба, тим краще. Підвищена чутливість може бути ознакою іншої проблеми, наприклад, скрегіт зубами або необхідності установки пломби.

Постійний неприємний запах із рота

Якщо правильна гігієна порожнини рота – чищення зубів двічі на день, регулярне використання нитки – не покращує ваше дихання, можливо це говорить про більш серйозну проблему. Незалежно від того, чи є неприємний запах із рота симптомом захворювання, стоматолог дасть вам персональні рекомендації.

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Труднощі з жуванням або ковтанням

Це не нормально. Зверніться до стоматолога, щоб не погіршити проблему.

Проблеми із щелепою

Неправильний прикус, біль при змиканні щелепи не просто дратують; це може стати серйозною проблемою для вашої опорно-рухової системи. В цьому випадку варто звернутися до ортодонту.

Незагойні виразки

Виразка у роті не може хворіти більше тижня. Виразки, герпес, лейкоплакію та кандидоз є деякими можливими ознаками серйозної проблеми, пов'язаної або з вірусом, або з інфекцією.

Здоров'я ротової порожнини є важливою частиною вашого загального самопочуття. Поставтеся до цього з особливою увагою.

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