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10 порад, які полегшать життя з алергією: деталі

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10 порад, які полегшать життя з алергією: деталі

Фото: ТСН.ua

У розпалі не тільки літо, а й сезон алергії.

Про це пише uahealth в Instagram.

З липня по жовтень можна нарватись на цвітіння полину, лободи, кропиви та амброзії, що може дратувати й знижувати якість життя. Сезонну алергію, яка проявляється з початком цвітіння дерев, квітів і трав, називають полінозом.

Полегшити симптоми алергії допоможуть антигістамінні засоби, які назначить лікар (і тільки лікар, бо вони є декількох  поколінь, різних видів і т.д.).

Нежить, свербіння та закладеність носа, притуплення нюху, чхання, почервоніння очей та сльозотеча, як бонус може виникнути “важке” або прискорене дихання та виснажливий сухий кашель — це базові симптоми алергії. Але ж це підозріло схоже на ГРВІ. Дійсно, такі ознаки легко сплутати з проявами гострих респіраторних вірусних інфекцій чи застуди. Проте за алергії зазвичай не підвищується температура тіла.

І що робити? 

Йти до лікаря. Спочатку до сімейного, а він вже вирішить чи потрібен алерголог.

10 порад як нокаутувати алергію без ліків

  1. Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість часточок пилку, який ви вдихаєте;
  2. Окуляри рятують не тільки від сонця, а й від потрапляння алергенів на слизову очей. Тому носіть їх. 
  3. Вологе прибирання - everyday routine. 
  4. Не виходьте на вулицю, коли там вітер. Зачиняйте у таку погоду  вікна. 
  5. Після прогулянок ретельно помийте руки, прийміть душ. Це допоможе змити пилок. 
  6. Якщо у вас є собака чи кіт, який гуляє на вулиці -  після прогулянок протріть їх  вологим полотенцем. На їх шерсть дуже липне пилок.
  7. Одяг після прогулянки також треба змінити і випрати. Сушити випраний одяг треба в приміщенні, не на відкритому балконі, де той самий пилок до нього знов прилипне.
  8. Провітрюйте після дощу. Дощ прибиває маленькі частинки пилу і зменшує кількість алергенів у повітрі.
  9. Не гуляйте в парках, лісах, ботанічних садах. Треба перечекати цей активний сезон з алергенами. 
  10. Не відкривайте вікна, коли їдете в машині. Краще увімкніть кондиціонер.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3341
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