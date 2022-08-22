10 порад, які полегшать життя з алергією: деталі

У розпалі не тільки літо, а й сезон алергії.

Про це пише uahealth в Instagram.

З липня по жовтень можна нарватись на цвітіння полину, лободи, кропиви та амброзії, що може дратувати й знижувати якість життя. Сезонну алергію, яка проявляється з початком цвітіння дерев, квітів і трав, називають полінозом.

Полегшити симптоми алергії допоможуть антигістамінні засоби, які назначить лікар (і тільки лікар, бо вони є декількох поколінь, різних видів і т.д.).

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Нежить, свербіння та закладеність носа, притуплення нюху, чхання, почервоніння очей та сльозотеча, як бонус може виникнути “важке” або прискорене дихання та виснажливий сухий кашель — це базові симптоми алергії. Але ж це підозріло схоже на ГРВІ. Дійсно, такі ознаки легко сплутати з проявами гострих респіраторних вірусних інфекцій чи застуди. Проте за алергії зазвичай не підвищується температура тіла.

І що робити?

Йти до лікаря. Спочатку до сімейного, а він вже вирішить чи потрібен алерголог.

10 порад як нокаутувати алергію без ліків

Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість часточок пилку, який ви вдихаєте; Окуляри рятують не тільки від сонця, а й від потрапляння алергенів на слизову очей. Тому носіть їх. Вологе прибирання - everyday routine. Не виходьте на вулицю, коли там вітер. Зачиняйте у таку погоду вікна. Після прогулянок ретельно помийте руки, прийміть душ. Це допоможе змити пилок. Якщо у вас є собака чи кіт, який гуляє на вулиці - після прогулянок протріть їх вологим полотенцем. На їх шерсть дуже липне пилок. Одяг після прогулянки також треба змінити і випрати. Сушити випраний одяг треба в приміщенні, не на відкритому балконі, де той самий пилок до нього знов прилипне. Провітрюйте після дощу. Дощ прибиває маленькі частинки пилу і зменшує кількість алергенів у повітрі. Не гуляйте в парках, лісах, ботанічних садах. Треба перечекати цей активний сезон з алергенами. Не відкривайте вікна, коли їдете в машині. Краще увімкніть кондиціонер.

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