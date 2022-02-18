10-сантиметровий гельмінт в оці дитини: львівські офтальмологи врятували трирічну малечу

«Чужий», але з тією різницею, що він ще трохи «невловимий месник» – так охарактеризували медики Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» гельмінта в оці дівчинки.

Львівські медики вилучили з ока трирічної дівчинки дирофілярію завдовжки понад 10 см.

Як повідомили у медзакладі, дирофіляріоз у дитини спочатку не діагностували. В дівчинки з’явилися припухлість і свербіж ока, знизився зір. Лікування не давало результатів та утворилася пухлинка.

«Це як «Чужий», але з тією різницею, що він ще й трохи «Невловимий месник», бо весь час втікав від наших лікарів. Те, що наші окулісти побачили в операційній, викликало шок! У гранульомі під кон’юнктивою жив гробачок – гельмінт дирофілярія (Dirofilaria) більше 10 см довжини», – написали лікарі.

Гельмінт Dirofilaria («зла нитка») найчастіше потрапляє в організм людини через комарів від собак, які є проміжною ланкою.

Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит

Цікаво, що Львівщина не є ендемічною зоною для цього гельмінта, дирофілярія рідко зустрічається у дітей.

Де живуть гельмінти Dirofilaria та які проблеми викликають

Дирофіляріоз – це небезпечне гельмінтозне захворювання собак і кішок супроводжується тяжкою патологією всіх систем організму, включаючи головний мозок. Зараження тварин і людей відбувається через укус комарів, які разом з кров'ю переносять личинкову стадію гельмінтів (мікрофілярії) від зараженої особини. Личинки дирофілярій мігрують про кровоносним судинам. Личинка D. immitis потрапляє в серцеві і легеневі судини, а D. repens – в підшкірну клітковину (іноді – очі або головний мозок).

Гельмінт Dirofilaria

Дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла, в очах це найчастіше повіки, очне яблуко, кон’юнктива, повідомляють медики.

У місці, в якому оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж, з’являється пухлинка завбільшки просяне зерно, яка порушує функцію ока.

«Паразит поводиться дуже самовпевнено в організмі людини – може мігрувати на відстань до 30 см/добу! Проте у нашої дівчинки була єдина скарга - зниження зору і свербіж», – написали лікарі.

Операційна команда лікарів Всеволода Радомського, Наталі Гудими та Андріана Патер дістали паразита в умовах операційної мікрохірургічним пінцетом.

«Вони не дали зловмиснику жодних шансів і дістали його цілого (див. на фото), хоч він і робив спроби втекти», - повідомили медики.

«Коли ми почали надрізати ту пухлинку в операційній, вона почала втікати від нас. Але ми швидко зорієнтувалися і встигли упіймати паразита за хвіст. Якби він втік у череп, то ми б не дістали його», – сказав офтальмолог Всеволод Радомський.

У маленької пацієнтки повністю відновився зір і пройшло запалення в місці, де оселилася «зла нитка», дівчинка вже вдома.

Офтальмологи також дали поради щодо профілактики гельмінтозу.

«Щоб не прихистити в своєму організмі чужинця, радимо захищати малечу і хатніх улюбленців від укусів комарів», – повідомили спеціалісти.