10 суперпродуктів, які чоловіки повинні їсти щодня

Ці продукти зменшують ризик серцевих захворювань та інших хвороб, поширених серед чоловіків.

Нещодавнє загальнонаціональне опитування клініки Клівленда, що є однією з найбільших лікарень у США, показало: 81% чоловіків вважають себе відносно здоровими, однак сумна реальність полягає в тому, що їхні щоденні звички, про які чоловіки самі ж і розповіли, зовсім не сприяють цьому факту: стреси, відсутність щорічного медичного огляду, зокрема обстеження щодо ризику виникнення поширених видів раку, включаючи простати, колоректального, шкіру, яєчок та сечового міхура, а також недотримання здорового раціону.

Водночас фахівці кажуть про підвищений ризик захворювань серця, легенів, раку передміхурової залози та інсульту, причому останні є основною причиною смерті серед чоловіків, порівняно з жінками.

Існують численні способи покращити своє здоров’я, зокрема дієта.

Корисні рослинні та білкові продукти корисні для всіх, незалежно від статі, але наступні 10 суперфудів для чоловіків містять специфічні поживні речовини, які допомагають у вирішенні деяких поширених проблем чоловічого здоров’я, таких як підвищений ризик серцевих захворювань і деяких видів раку.

Читайте далі, а щоб отримати більше порад щодо здорового харчування, перегляньте 10 оброблених продуктів, які насправді корисні для чоловіків.

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Брокколі

Хоча існують різні суперпродукти, корисні для чоловічого здоров’я, одним із найважливіших є брокколі. Цей зелений овоч містить необхідні поживні речовини, такі як вітаміни С, К і А, а також клітковину.

Фахівці справді вважають брокколі суперпродуктом для чоловіків, завдяки високому вмісту сульфорафану, сполуки, яка вивчалася на предмет її потенціалу для боротьби з раком. Це може бути важливо для будь-кого, але дослідження показали, що чоловіки мають загалом більший шанс померти від раку, ніж жінки.

Лосось

Жирна риба дуже корисна для здоров’я, а лосось є одним із найкорисніших видів.

Ця жирна риба неймовірно багата омега-3 жирними кислотами, які необхідні для здорового серця, і, зокрема, відомо, що омега-3 зменшують запалення, знижують артеріальний тиск і зменшують фактори ризику захворювань.

Омега-3 жирні кислоти в лососі здатні підвищити рівень корисного холестерину, або ЛПВЩ, генетично низький у більшості чоловіків.

Лосось також є чудовим джерелом білка, важливої поживної речовини для підтримки та росту м’язів, а також вітаміну D, життєво важливої поживної речовини, якої не вистачає багатьом людям.

Ще одна користь для чоловічого здоров’я від вживання лосося полягає в підтримці ерекції. Ця риба має високий вміст вітаміну В12, що пов’язаний з еректильною дисфункцією.

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Горіхи

Не зважаючи на здоров’я серця, споживання різноманітних горіхів, таких як мигдаль, фісташки, кеш’ю та волоські горіхи, може допомогти підтримувати здоров’я серця чоловіків у віці.

Горіхи багаті білками, клітковиною та необхідними жирами.

Волоські горіхи містять високий рівень альфа-ліноленової кислоти, типу омега-3 жирної кислоти, відомої своєю користю для здоров’я серця, а фісташки відомі своїми антиоксидантами та забезпечують організм усіма 9 незамінними амінокислотами.

Авокадо

Авокадо містять корисний природний жир і є чудовим джерелом клітковини та калію.

Він важливий для чоловічого здоров’я, тому що це джерело поживних речовин, завдяки чому авокадо вважають суперпродуктом, що особливо корисний для чоловічого здоров’я, оскільки високий вміст мононенасичених жирів в авокадо допомагає знизити рівень поганого холестерину, а також ризик серцевих захворювань та інсульту.

Вживання авокадо допомагає знизити ризик серцево-судинних симптомів, таких як високий рівень холестерину. Тож цей суперпродукт може допомогти захистити ваше серце та здоров’я в цілому.

Гриби

Гриби — це ще один суперпродукт, який може значно покращити чоловіче здоров’я.

По-перше, вони є джерелами таких поживних речовин, як вітамін D, селен і антиоксиданти, які є життєво важливими для підтримки хорошого здоров’я, а присутність антиоксидантів у грибах допомагає зменшити ризик хронічних захворювань шляхом боротьби зі шкідливими вільними радикалами.

Селен підтримує імунну систему та функцію щитовидної залози.

Також гриби містять бета-глюкани, тип клітковини, яка сприяє здоров’ю серця, допомагаючи регулювати рівень холестерину.

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Кіноа

Кіноа — це цільне зерно, повне поживних речовин, необхідних для чоловічого здоров’я. Це чудове джерело кількох важливих вітамінів і мінералів. Кіноа містить кілька грамів білка та клітковини, і, незважаючи на рослинне походження, є повноцінним білком.

Цільнозернові продукти загалом корисні для вашого серця, а дієта, багата цільними зернами, дозволяє контролювати рівень холестерину, артеріальний тиск і ризик серцево-судинних захворювань — усе те, що корисно для чоловіків у віці.

Томати

Помідори — поширений суперпродукт, повний потужних антиоксидантів. Один антиоксидант, який міститься в помідорах, лікопін, пов’язаний із захистом від хронічних захворювань, таких як рак передміхурової залози та серцево-судинні захворювання.

Ми вже знаємо, що чоловіки мають більший ризик серцево-судинних захворювань, тому так важливо вживати корисну для серця їжу, але лікопін має вирішальне значення для захисту від раку передміхурової залози.

Томати містять і вітаміни А, К, а також калій. А дієта з низьким вмістом натрію, а також збільшення споживання калію може допомогти в профілактиці серцево-судинних захворювань.

Червона квасоля

Квасоля є ще одним чудовим суперпродуктом для чоловіків, оскільки цей продукт є недорогим джерелом цінної клітковини, білка та фітохімічних речовин.

Фітохімічні речовини — це активні рослинні сполуки, які містяться в різноманітних фруктах, овочах, бобових та інших рослинних продуктах, і дослідження показали, що ці сполуки можуть допомогти запобігти серцево-судинним захворюванням.

На цьому переваги не закінчуються. Чорна квасоля та інші бобові також допомагають контролювати рівень глюкози в крові». З часом стабільно високий рівень глюкози в крові може спричинити пошкодження кровоносних судин і потенційно призвести до ускладнень, пов’язаних із серцем, тому контроль рівня глюкози в крові є цінним кроком на шляху до здорового серця.

Це, а також вміст клітковини в бобах роблять їх надзвичайно цінними та ефективними в профілактиці та пом’якшенні хронічних захворювань, таких як діабет і серцево-судинні захворювання.

Чорниця

Чорниця є популярним суперпродуктом-антиоксидантом.

Регулярне споживання великої кількості чорниці сприяє підтримці здорової ваги, зниженню ризику серцево-судинних захворювань і нейропротекції.

Поліфеноли (рослинні сполуки), що вчені виявили в чорниці, також знижують "поганий" холестерин ЛПНЩ, що допомагає в профілактиці серцевих захворювань.

Йогурт

Цей суперпродукт є добре збалансованою, комплексною закускою, що поєднує в собі жир, вуглеводи та білок.

Вживання йогурту, безумовно, допомагає щоденно підтримувати енергію та відчуття ситості.

А відповідно до дослідження, опублікованого в British Journal of Nutrition, чоловіки, які постійно вживали кисломолочні продукти (наприклад, йогурт і сир), мали менший ризик ішемічної хвороби серця — найпоширенішого типу серцевих захворювань.

Нагадаємо, що користь для серця має і гарбуз. Зокрема, калій, вітамін С, клітковина та високий вміст антиоксидантів у гарбузі захищають нас від ішемічної хвороби.

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