10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я: чому ця дата важлива

ТСН.ua продовжує серію публікацій про важливість психічного здоров'я.

Про важливість психічного здоров’я розповіла Лариса Засєкіна, докторка психологічних наук, професорка Волинського національного університету імені Лесі Українки, директорка Українського центру психотравми.

Кожного року цей День був присвячений певній проблемі й мав різні тематичні назви. Цього року тема Дня «Психічне здоров’я в нерівному світі». У цьому контексті ми підкреслюємо, що кожна людина має право на збереження й зміцнення психічного здоров’я; кожна людина, попри проблеми із психічним здоров’ям, має право бути включеною та повноцінно функціонувати у суспільстві.

Отже, ключові ідеї Всесвітнього дня психічного здоров’я цього року: психічне здоров’я як універсальне людське право; кожна людина повинна мати доступ до отримання якісних послуг із покращення психічного здоров’я; боротьба зі стигматизацією й дискримінацією усіх сфер пов’язаних із психічнім здоров’ям; усвідомлення, що проблеми психічного здоров’я є серйозним загрозливим фактором для благополуччя молодих людей; громадсько-орієнована психологічна допомога – значний крок у зміцнення психічного здоров’я громад.

Ми усі знаємо свій розум й намагаємося зрозуміти свою психіку. Кожна душа – індивідуальна й своєрідна, але наші права – однакові. То ж чи добре ми знаємося на своїх правах? Тому цей рік спонукає нас зробити важливий крок для усвідомлення своїх прав щодо збереження психічного здоров’я.

Що ми можемо зробити ще в цей день? Як свідчать результати опитувань багато людей саме в цей вперше замислюються над своїм психічним здоров’ям. Є перші індикатори проблем з психічнім здоров’ям, якими не можна нехтувати: коливання настрою, порушення сну (надто короткий чи надто тривалий сон) й порушення апетиту, відчуття постійної тривоги й страху, постійна роздратованість, усвідомлення власної безпомічності у життєвих ситуаціях.

Отже, якщо ви побачили ці сигнали у себе, чи у своїх близьких, не зволікайте, обговоріть це у найближчому колі рідних людей, й за потреби зверніться до фахівців.

Важливо також, щоб в цей День ми запропонували свою допомогу, тому, хто її потребує: добре слово, гарний жарт, фізичну підтримку. І пам’ятаймо, що при цьому пріоритетним залишається добре слово й підтримка для самих себе. Бережіть себе й своє психічне здоров’я!

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що, на думку ВООЗ, кожному четвертому українцеві загрожує психічний розлад на тлі війни.

Раніше ТСН.ua писав, як пережити ситуацію невідомості, якщо рідна людина зникла під час війни.