11 найкращих здорових рецептів для підвищення імунітету

Як зберегти свою імунну систему здоровою під час майбутнього сезону застуди та грипу.

З наближенням свят і холодних місяців зміцнення імунітету стає все актуальнішим.

Здорова імунна система допомагає боротися з будь-якими чужорідними загарбниками в організмі - бактеріями і вірусами.

Все починається з того, що ви їсте.

Ось чому ми підготували добірку смачних, корисних рецептів, які допоможуть зміцнити імунну систему взимку.

Рецепт вогняного сидру

Цей смачний гострий сидр сповнений інгредієнтів, що підвищують імунітет - часник, мед, яблучний оцет та апельсин.

Рецепт вогняного сидру

Інгредієнти

1/4 склянки нарізаного часнику,

1/4 склянки нарізаного імбиру,

1/4 склянки нарізаного хрону,

2 сушених гострих чилі, подрібнених,

1 ст. ложка меленої куркуми,

1/2 ч. ложки чорного перцю,

1 апельсин, промитий і порізаний на четвертинки,

1 лимон, вимитий і порізаний на четвертинки,

яблучний оцет

Приготування

Змішайте часник, імбир, хрін, чилі, куркуму та перець. Вичавить в суміш апельсин і лимон. Додайте цедру. Добре перемішайте. Влийте яблучний оцет до повного покриття твердих частинок (але не заповнюйте ємкість до самого краю). Якщо кришка вашої ємкості металева, накрийте верх квадратом пергаментного паперу.

Поставте ємкість в холодильник і дайте настоятися принаймні 12 годин.

Додайте мед за смаком. Вживайте суміш, додаючи у теплий чай чи розводячи водою. Але зауважте, при проблемах зі шлунком, вогняний сидр вживати не можна.

Фото: Facebook

Капусняк

Капуста вважається одним із найкращих продуктів для зміцнення імунної системи, особливо, квашена, тому насолоджуйтеся нею в теплому ситному капусняку.

Томатно-часниковий соус

Часник і помідори — чудові інгредієнти для підвищення імунітету. А помідори корисніші у тушкованому чи запеченому вигляді. Соус ідеально пасуватиме вашій улюбленій страві з макаронів.

Поживна яловичина та солодка картопля

Додавайте до тушкованого чи запеченого м'яса імбир, часник, шпинат і батат, що допоможуть вам боротися з сезоном грипу.

Ситний томатний суп із сочевиці

Немає нічого краще, ніж тарілка теплого супу холодним зимовим днем. А якщо томатна страва ще й з часником, куркумою та меленим імбирем, ще краще.

Смузі для зміцнення імунітету

Смузі — чудовий спосіб підвищити імунітет, оскільки ви можете отримати масу поживних речовин рано вранці, щоб правильно почати свій день! Наповніть склянку зеленню, цитрусовими та протизапальними спеціями.

Імбирно-часникова заправка місо тахіні

Імбир і часник – потужні інгредієнти, які допомагають зняти запалення, і цей рецепт ідеальної заправки до салатів поєднує їх.

Рецепт швидкої імбирно-часникової заправки місо тахіні

Інгредієнти

тахіні — паста з меленого кунжутного насіння,

— паста з меленого кунжутного насіння, місо паста - популярна японська приправа, багата мінералами, такими як цинк, мідь і марганець, а також різними вітамінами групи В і вітаміном К,

свіжий тертий імбир та часник за смаком (додавайте поступово),

половинка лимону,

оливкова олія,

бальзамік

Приготування

Змішайте інгредієнти, додайте лимонний сік. Знову перемішайте. Додайте води для більш рідкої консистенції.

Суп для підвищення імунітету

Поєднання пекінської капусти, грибів, часнику та кокосової олії поєднуються у простому рецепті супу, який можна спробувати в прохолодний осінній день.

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Смузі з куркуми

Куркума славиться своїми протизапальними властивостями. Але якщо ви не любите її смак, то цей рецепт смузі для вас. Він схожий на вершково-ягідний смузі, але наповнений фруктами, шпинатом, йогуртом і куркумою.

Інгредієнти

ягідна суміш чорниці, малини та ожини,

йогурт: пробіотики в йогурті можуть полегшити тяжкість застуди. Шукайте етикетки, на яких написано «живі та активні культури» та з вітаміном D,

шпинат (містить багато фолієвої кислоти, вітаміну С і антиоксидантів),

вівсянка: клітковина вівса, яка називається бета-глюкан, підвищує здатність вашого організму боротися з інфекціями,

імбир: одне з найдавніших природних засобів + ще більше антиоксидантів,

куркума (має протизапальну дію).

Приготування

Цей рецепт смузі досить гнучкий, тому сміливо змінюйте його на свій смак. Усі інгредієнти загрузіть в блендер і змішайте.

Якщо хочете солодший смузі, додайте полуницю.

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Легкий курячий суп

Класичний курячий суп з локшиною поєднує всі ваші улюблені інгредієнти і створює ідеальний смак. Плюс йому за поживність і білок.

Апельсиновий пробіотичний смузі для підвищення імунітету

Цей смузі містить не тільки інгредієнти, що підвищують імунітет, такі як апельсин, морква, імбир і кориця, але і йогурт, що допоможе функції кишківника.

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