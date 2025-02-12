111-річна іспанка розкрила секрет свого довголіття: вона щодня п'є напій із трьох компонентів

111-річна жителька Іспанії щоранку випиває простий напій із трьох компонентів. Приготувати його може кожен. Однак це не єдина таємниця її довголіття.

111-річна Анджеліна Торрес Вальбона, найстаріша мешканка Іспанії, поділилася своїм секретом довголіття. Жінка, яка живе в барселонській квартирі, запевняє, що завжди мала відмінне здоров’я й жодного разу не хворіла. Про це повідомляє Andalucía Información.

Після смерті Марії Браньяс у серпні 2024 року, яка у 117 років була не лише найстарішою мешканкою Каталонії, а й усього світу, Анджеліна Торрес Вальбона стала найстарішою людиною Іспанії. Сама Анджеліна стверджує, що особливого секрету її довголіття немає.

Щоранку Анджеліна починає день із простого напою: склянки води з кількома краплями лимонного соку та чайною ложкою цукру. Хоча цукор може викликати сумніви через його вплив на здоров’я, лимонний сік, навпаки, приносить користь. Він багатий на вітамін С, який, за даними досліджень, сприяє зниженню ризику серцево-судинних захворювань та інсульту, а також покращує засвоєння заліза з рослинної їжі, допомагаючи запобігти анемії.

Анджеліна переконана, що секрет її доброго здоров'я — це тривалі прогулянки та вміння знаходити спільну мову з людьми. Оточення називає її ангелом, проте вона скромно заперечує: "Я не ангел, просто люблю ладнати з усіма", — цитує її Surrey Live.

Втім, її життя було непростим: вона пережила війну, втратила батька ще в ранньому віці та виросла в багатодітній сім’ї. Працювала в ательє та займалася виготовленням краваток. Сьогодні жінка має внуків і правнуків, з якими особливо цінує спільні святкові моменти.

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