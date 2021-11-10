12 знаменитостей, які перестали їсти м'ясо, розповіли, чому вони стали вегетаріанцями та веганами

12 знаменитостей, які перестали їсти м'ясо, розповіли, чому вони стали вегетаріанцями та веганами

Існують різні типи дієт, які підлаштовуються під уподобання кожної людини. Є навіть знаменитості, яких турбує навколишнє середовище, життя тварин чи власне здоров’я, тому вони вирішують виключити м’ясо зі свого раціону. Деякі є веганами, а інші вегетаріанцями, але у всіх є причина зробити рослинну їжу частиною способу життя.

Як вегани, так і вегетаріанці не споживають м’ясо. Однак веганство є набагато суворішим, адже забороняє вживання і молочних продуктів, яєць, меду та використання будь-яких речей, які було отримано з продуктів тваринного походження, зокрема шкіри та шовку.

Розповідємо, чому деякі знаменитості вирішили відмовитися від продуктів тваринного походження.

Кеті Перрі

На початку 2021 року Кеті Перрі оголосила у своєму акаунті в Twitter, що на 95% готова стати веганкою. Співачка інвестувала в компанію Impossible Foods, що займається виробництвом замінників м’яса та молока, щоб уникнути потреби в м’ясі та інших продуктах тваринного походження.

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Аня Тейлор-Джой

Актриса відомого серіалу Netflix The Queen’s Gambit розповіла, що вегетаріанка з 8 років. І це її свідомий вибір.

Сиа

Співачка оголосила себе веганкою у 2014 році. Відтоді вона показує свою любов до тварин. Наприклад, вона співпрацювала з організацією, що веде боротьбу за права тварин, PETA, щоб зменшити кількість безпритульних тварин, і навіть написала пісню «Free the Animal» для кампаній, що підтримують моду без жорстокості.

Джеймс Кемерон

Джеймс Кемерон вирішив стати веганом через свою турботу про навколишнє середовище та переваги, які, на його думку, має ця дієта. Відомий режисер запевняє, що з того часу, як він почав харчуватися рослинною їжею, жодного разу не хворів.

Він настільки відданий цій дієті, що був виконавчим продюсером документального фільму Radical Change, в якому розповідає про веганську дієту серед спортсменів.

Еванна Лінч

Окрім того, що вона актриса, Еванна має подкаст під назвою The ChickPeeps, де вона інформує людей про веганський спосіб життя та влаштовує відкриті дискусії з захисниками прав тварин. Актриса стала вегетаріанкою в 11 років, а в 2014 році стала веганкою.

Сейді Сінк

Молода зірка Stranger Things стала вегетаріанкою у віці 13 років після перегляду документального фільму Food, Inc. про м'ясну промисловість. Наразі вона веганка і її головна мотивація — допомагати тваринам та навколишньому середовищу.

Джессіка Честейн

Джесіка Честейн стала веганкою через проблеми зі здоров'ям. Актриса розповіла, що у її двадцять у неї був низький рівень глюкози у крові та дуже високий рівень холестерину, тому одним із способів вирішити цю проблему став перехід на повністю рослинну їжу.

Льюїс Гамільтон

Коли автогонщик Льюїс Гамільтон вирішив почати харчуватися рослинною їжею, у нього було дві причини: вести якомога здоровіший спосіб життя і не завдавати шкоди планеті. Відтоді він дотримується цієї дієти та приєднується до справ, які пропагують веганство, як, наприклад, у 2018 році, коли він був виконавчим продюсером документального фільму «Радикальні зміни».

Біллі Айліш

Напевно, дуже мало людей, які ніколи не їли м’яса, але Біллі Айліш – виняток. Співачка каже, що її з раннього дитинства виховували як вегетаріанку, тому стати веганкою для неї було легко. Для Біллі причина їсти рослинну їжу принципово — задля збереження життя тварин, до яких, здається, вона відчуває особливу прихильність.

Рубі Роуз

Співачка і актриса, яка знялася в серіалі «Бетвумен», довела, що за кадром вона супергеройка для тварин. У дитинстві Рубі Роуз вирішила дотримуватися дієти без продуктів тваринного походження.

Руні Мара

Актриса Руні Мара намагалася бути вегетаріанкою з 9 років, але тільки в дорослому віці вона повністю вирішила стати веганкою, переглянувши відео про те, як отримують продукти тваринного походження.

Через деякий час вона увійшла в світ моди, запустивши свій бренд веганського одягу та аксесуарів, зрозумівши, як важко знайти екологічно чисті речі.

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Хоакін Фенікс

З 4 років Хоакін Фенікс знав, що більше не хоче споживати продукти тваринного походження. Актор часто використовує свій вплив, щоб говорити про права тварин і турботу про навколишнє середовище, як він зробив у своїй промові на церемонії вручення «Оскару» за найкращу чоловічу роль.

Актор співпрацював з такими організаціями, як PETA, і був продюсером документального фільму Gunda, який досліджує життя сільськогосподарських тварин.

Як веганство, так і вегетаріанство зростають у популярності - хтось переслідує етичні цілі, для когось перехід на рослинну дієту продиктований потребами організму.

Не потрібно радикально змінювати свій раціон за прикладом інших, навіть зірок. Але дослухайтеся до себе частіше.

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