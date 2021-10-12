13 повсякденних звичок, які таємно вбивають вас

Не лише алкоголь і тютюн мають здатність вбивати. Деякі повсякденні звички, які ви навіть не помічаєте, можуть діяти на ваш організм так само.

Дізнайтеся про те, що шкодить вам ще більше, ніж явні, заборонені лікарями звички.

Самолікування

Не звертаєтеся до лікаря первинної ланки? Щорічне медичне обстеження вважаєте примхою? Скринінг на рак молочної залози, товстої кишки та передміхурової залози взагалі - зайвими витратами?

Лікарі застерігають, що таке недбальство може призвести до втрати можливостей для успішного лікування хвороб на ранній стадії. Наприклад, рак, який успішно лікують на 1-2 стадіях, на четвертій є практично невиліковним.

Якщо не повідомити про симптоми лікаря вчасно, це може призвести до того, що значні медичні проблеми залишаться недіагностованими, нелікованими і в кінцевому підсумку призведуть до поганих результатів.

Малорухливий спосіб життя та ожиріння

Ожиріння та малорухливий спосіб життя також надзвичайно небезпечні для вашого здоров’я.

Ожиріння є ризиком розвитку гіпертонії, діабету 2 типу, ішемічної хвороби серця, артриту, апное сну та атеросклерозу.

Втрата ваги може значно пом'якшити цей ризик і фактично ефективно усунути ці захворювання.

Малорухливий спосіб життя сприяє ожирінню і постійній втраті кальцію в літньому віці.

Недотримання правил сну

Хронічно поганий сон може збільшити ймовірність серцевого нападу, ожиріння, діабету та ендокринних порушень. До того ж, недіагностоване апное уві сні може призвести до серцевої недостатності з правого боку/легеневої гіпертензії.

Не піклуйтеся про свої зуби

Догляд за зубами завжди повинен бути пріоритетним. Погана стоматологічна допомога може призвести не лише до поганої естетики, а й до неприємного запаху з рота та зубного болю. Це також може бути джерелом значних системних інфекцій.

Нерегулярне приймання ліків при захворюванні чи хронічних недугах

Недотримання терапії, рпописаної лікарем, - одна з найнебезпечніших звичок.

Залежно від захворювання та ліків, недотримання може призвести до широкого спектра надзвичайних ситуацій. Наприклад, недотримання приймання інсуліну або пероральних гіпоглікемічних засобів у пацієнта з діабетом може призвести до небезпечного для життя діабетичного кетоацидозу (ДКА) або гіперосмолярного гіперглікемічного стану (ГГС).

Крім того, у пацієнта з серцевою недостатністю може виникнути загострення, якщо вони не приймають діуретики.

У пацієнта з тромбоемболією легеневої артерії або тромбозом глибоких вен може бути небезпечна для життя емболія легеневої артерії, якщо вони несумісні з антикоагуляцією.

Пацієнт з передсердями фібриляція може мати інсульт, якщо він не відповідає антикоагулянтам, пацієнти з нирковою недостатністю, що не залежать від гемодіалізу, можуть страждати від небезпечного для життя підвищення рівня калію, дихальних розладів або перевантаження рідиною. А пацієнти з ішемічною хворобою серця можуть мати серцевий напад, якщо вони несумісні з антитромбоцитарними схемами.

Недотримання дієти

Якщо лікар рекомендує певну дієту, дотримуйтесь її. Для пацієнтів із серцевою недостатністю недотримання дієти з низьким вмістом натрію може призвести до загострень та надходження до лікарні. Так само для пацієнтів з цукровим діабетом невдача в обмеженні споживання цукру/вуглеводів може призвести до гіперглікемії, ДКА або ГГС.

Не вакцинуєтеся

Завжди дотримуйтесь графіка вакцинації. Особдиво це стосується дітей.

Антивакцинатори ставлять себе і оточуючих у ризиковану ситуацію.

Щодо дітей, то без вакцинації вони ризикують отримати серйозні бактеріальні інфекції, які можуть бути небезпечними для життя, а також вірусні інфекції.

Нещеплені діти мають значно більший ризик зараження серйозними бактеріальними інфекціями.

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Відмова від вакцини проти COVID-19

Неможливість отримати вакцину проти COVID-19 є значним ризиком. Варіант коронавірусу "Дельта" є більш інфекційним і смертельним, ніж попередні варіанти".

Занадто багато часу на сонці

Ігнорування сонцезахисних засобів може призвести до опіків та збільшення ризику раку шкіри, такого як меланома. Зокрема, для світлошкірих людей та пацієнтів із сімейною історією раку шкіри, сонцезахисні засоби слід використовувати для уникнення опіків та ризику раку.

Нехтування сніданком

Хоча багато людей або не мають достатньо часу вранці, щоб поїсти, або не голодні, коли прокидаються, нехтування сніданком може призвести до шкідливих довгострокових наслідків.

Відповідно до дослідження, опублікованого Журналом Американського коледжу кардіології, нехтування сніданком пов'язано з підвищеним ризиком розвитку серцево -судинних захворювань, які вважаються причиною смерті номер один.

Найбільш зрозуміла причина такої асоціації - це те, що ви, швидше за все, переїдатимете протягом дня, якщо уникатимете сніданку. Переїдання може призвести до гіпертонії та закупорки артерій. Важливо не тільки щодня снідати, але й переконатися, що він поживний.

Вправи в спеку і перевантаження у спортзалі

Вправи в спеку можуть призвести до теплового удару.

Влітку люди із задоволенням користуються гарною погодою, тренуючись на вулиці. Хоча зміна обстановки може бути приємною, тренування в спеку можуть спричинити серйозні ризики для здоров'я, такі як тепловий удар.

Коли внутрішня температура вашого тіла підвищується, через шкіру циркулює більше крові, також відома як пітливість. У свою чергу, для м'язів доступна менша кількість крові, що призводить до збільшення частоти серцевих скорочень.

Під час тренувань вкрай необхідно тримати рівень вологи в організмі в нормі. Робіть перерви і звертайте увагу на свій стан у спортивному залі.

Ситна вечеря

Уникайте великих порцій ввечері.

Їжте, як король/ева свій сніданок, принц/еса - обід і птах/шка - вечерю. Вночі метаболізм сповільнюється, тому ви будете швико гладшати і втрачати здоров'я.

Куріння

Сигарети не лише наражають вас на ризик виникнення практично будь-якого виду раку, але й збільшує ймовірність ішемічної хвороби серця, атеросклерозу, ураження нирок, гіпертонії та інсультів. Він також безпосередньо викликає хронічну обструктивну хворобу легенів, рак легенів та емфізему легенів.

Постійне куріння може спричинити зменшення щільності кісткової тканини та збільшити ризик остеопорозу, що є станом, що призводить до ослаблення кісток.

Слабкі кістки можуть викликати переломи хребта від простих дій, таких як падіння та, у важких випадках, навіть чхання.

Куріння також порушує кровотік, що позбавляє тканини хребта необхідних поживних речовин, зокрема кисню. Наявність нікотину в крові може зменшити не тільки загоєння, але і регенерацію клітин всередині диска хребта.

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