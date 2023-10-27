15 продуктів, які захищають від глибоких зморшок: їжа для омолодження, здоров’я та краси

Якщо можна запобігти процесам старіння, то чому б цим не скористатися? Тим паче, такі процедури приємні та недорогі. Варто просто включити до свого раціону більше смачних та корисних продуктів – і ваша шкіра сяятиме молодістю та красою. Для того, аби запобігти ранньому старінню та зморшкам, потрібно їсти ті продукти, які містять антиоксиданти. Це такі, як вітаміни С і Е, мікроелементи цинк і селен, а також фітохімічні речовини, що захищають клітини від шкідливих впливів і зберігають молодість шкіри. Розповідаємо, що потрібно їсти, щоб зберегти свою молодість надовго.

Які продукти запобігають процесам старіння шкіри

Помідори. Це ідеальна «антивікова» їжа. Окрім антиоксидантів, ці овочі містять лікопін, що має цінну властивість – сприяє зменшенню зморшок.

Це ідеальна «антивікова» їжа. Окрім антиоксидантів, ці овочі містять лікопін, що має цінну властивість – сприяє зменшенню зморшок. Жирна морська риба. Ненасичені жирні кислоти, що найкорисніші для шкіри, волосся та нігтів, містяться у морській рибі. Це повинна не обов’язково бути червона, прекрасно впорається з омолодженням всього організму сайра, скумбрія, тунець та оселедець.

Ненасичені жирні кислоти, що найкорисніші для шкіри, волосся та нігтів, містяться у морській рибі. Це повинна не обов’язково бути червона, прекрасно впорається з омолодженням всього організму сайра, скумбрія, тунець та оселедець. Цільні зерна. Хліб, макарони з цільного зерна, бурий рис містять багато антивікових корисних елементів: вітамін Е, клітковину, селен, цинк та фітохімічні речовини.

Хліб, макарони з цільного зерна, бурий рис містять багато антивікових корисних елементів: вітамін Е, клітковину, селен, цинк та фітохімічні речовини. Болгарський перець містить ідеальний комплекс поживних речовин проти зморшок. Він багатий на вітамін С, бета-каротин та клітковину.

містить ідеальний комплекс поживних речовин проти зморшок. Він багатий на вітамін С, бета-каротин та клітковину. Бобові містять не лише клітковину, а мають у своєму складі селену, яка омолоджує увесь організм.

містять не лише клітковину, а мають у своєму складі селену, яка омолоджує увесь організм. Олія з льону. Дві треті складу цієї олії займають поліненасичені жирні кислоти омега-3. Які діють на організм та шкіру як молодильні яблучка.

Дві треті складу цієї олії займають поліненасичені жирні кислоти омега-3. Які діють на організм та шкіру як молодильні яблучка. Олія зародків пшениці. Вона багата на вітамін Е, омега-3 жирними кислотами, які вбивають зморшки.

Вона багата на вітамін Е, омега-3 жирними кислотами, які вбивають зморшки. Горіхи містять поліненасичені кислоти та велику частку селену, які є ідеальними мікроелементами для боротьби проти зморшок. Також вони корисні для всього організму і зміцнюють імунну систему.

містять поліненасичені кислоти та велику частку селену, які є ідеальними мікроелементами для боротьби проти зморшок. Також вони корисні для всього організму і зміцнюють імунну систему. Шипшина має в собі багато вітаміну С, який є антиоксидантним мікроелементом, тому прекрасно блокує ранні зморшки.

має в собі багато вітаміну С, який є антиоксидантним мікроелементом, тому прекрасно блокує ранні зморшки. Обліпиха також багата на вітамін С, який зміцнює структуру клітин, запобігаючи появі нових зморшок.

також багата на вітамін С, який зміцнює структуру клітин, запобігаючи появі нових зморшок. Капуста. Звичайна білокачанна, броколі, брюссельська, савойська та інші види капусти мають в своєму складі вітамін С та фітохімічні сполуки. Які захищають шкіру від появи зморшок та інтенсивного старіння.

Звичайна білокачанна, броколі, брюссельська, савойська та інші види капусти мають в своєму складі вітамін С та фітохімічні сполуки. Які захищають шкіру від появи зморшок та інтенсивного старіння. Сир. Цей кисломолочний продукт є чудовим постачальником цинку, який запобігає передчасному старінню шкіри. Але його потрібно вживати у помірній кількості, оскільки продукт дуже висококалорійний.

Цей кисломолочний продукт є чудовим постачальником цинку, який запобігає передчасному старінню шкіри. Але його потрібно вживати у помірній кількості, оскільки продукт дуже висококалорійний. Морква. Цей овоч має в собі багато каротину, як і всі помаранчеві, червоні, темно-зелені овочі та фрукти. Бета-каротин, як попередник вітаміну А, є одним із найголовніших омолоджувальних мікроелементів для шкіри.

Цей овоч має в собі багато каротину, як і всі помаранчеві, червоні, темно-зелені овочі та фрукти. Бета-каротин, як попередник вітаміну А, є одним із найголовніших омолоджувальних мікроелементів для шкіри. Часник і цибуля мають антиоксидантну дію, тому здатні захищати клітини від руйнування. Завдяки їм шкіра довше виглядає молодою, рівною та гладенькою.

мають антиоксидантну дію, тому здатні захищати клітини від руйнування. Завдяки їм шкіра довше виглядає молодою, рівною та гладенькою. Чай. Як зелений, так і чорний чай містять поліфеноли, які мають антиоксидантний ефект. Ці напої також містять цинк, який є безцінним для підтримки здорового стану волосся, нігтів та шкіри.

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