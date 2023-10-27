15 продуктів, які захищають від глибоких зморшок: їжа для омолодження, здоров’я та краси

Що потрібно їсти, аби заблокувати процеси старіння: поради лікарів.
Якщо можна запобігти процесам старіння, то чому б цим не скористатися? Тим паче, такі процедури приємні та недорогі. Варто просто включити до свого раціону більше смачних та корисних продуктів – і ваша шкіра сяятиме молодістю та красою. Для того, аби запобігти ранньому старінню та зморшкам, потрібно їсти ті продукти, які містять антиоксиданти. Це такі, як вітаміни С і Е, мікроелементи цинк і селен, а також фітохімічні речовини, що захищають клітини від шкідливих впливів і зберігають молодість шкіри. Розповідаємо, що потрібно їсти, щоб зберегти свою молодість надовго.
Які продукти запобігають процесам старіння шкіри
- Помідори. Це ідеальна «антивікова» їжа. Окрім антиоксидантів, ці овочі містять лікопін, що має цінну властивість – сприяє зменшенню зморшок.
- Жирна морська риба. Ненасичені жирні кислоти, що найкорисніші для шкіри, волосся та нігтів, містяться у морській рибі. Це повинна не обов’язково бути червона, прекрасно впорається з омолодженням всього організму сайра, скумбрія, тунець та оселедець.
- Цільні зерна. Хліб, макарони з цільного зерна, бурий рис містять багато антивікових корисних елементів: вітамін Е, клітковину, селен, цинк та фітохімічні речовини.
- Болгарський перець містить ідеальний комплекс поживних речовин проти зморшок. Він багатий на вітамін С, бета-каротин та клітковину.
- Бобові містять не лише клітковину, а мають у своєму складі селену, яка омолоджує увесь організм.
- Олія з льону. Дві треті складу цієї олії займають поліненасичені жирні кислоти омега-3. Які діють на організм та шкіру як молодильні яблучка.
- Олія зародків пшениці. Вона багата на вітамін Е, омега-3 жирними кислотами, які вбивають зморшки.
- Горіхи містять поліненасичені кислоти та велику частку селену, які є ідеальними мікроелементами для боротьби проти зморшок. Також вони корисні для всього організму і зміцнюють імунну систему.
- Шипшина має в собі багато вітаміну С, який є антиоксидантним мікроелементом, тому прекрасно блокує ранні зморшки.
- Обліпиха також багата на вітамін С, який зміцнює структуру клітин, запобігаючи появі нових зморшок.
- Капуста. Звичайна білокачанна, броколі, брюссельська, савойська та інші види капусти мають в своєму складі вітамін С та фітохімічні сполуки. Які захищають шкіру від появи зморшок та інтенсивного старіння.
- Сир. Цей кисломолочний продукт є чудовим постачальником цинку, який запобігає передчасному старінню шкіри. Але його потрібно вживати у помірній кількості, оскільки продукт дуже висококалорійний.
- Морква. Цей овоч має в собі багато каротину, як і всі помаранчеві, червоні, темно-зелені овочі та фрукти. Бета-каротин, як попередник вітаміну А, є одним із найголовніших омолоджувальних мікроелементів для шкіри.
- Часник і цибуля мають антиоксидантну дію, тому здатні захищати клітини від руйнування. Завдяки їм шкіра довше виглядає молодою, рівною та гладенькою.
- Чай. Як зелений, так і чорний чай містять поліфеноли, які мають антиоксидантний ефект. Ці напої також містять цинк, який є безцінним для підтримки здорового стану волосся, нігтів та шкіри.
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