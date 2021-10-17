20 напоїв, які ніколи не можна вживати після 40

20 напоїв, які ніколи не можна вживати після 40

Деяких напоїв краще уникати після 40 років.

Ковток напою може втамувати спрагу, зігріти чи заспокоїти. Він навіть допомагає збити температуру. Але так само він може стати калорійною бомбою.

Минулого разу ми розповіли про 30 продуктів, що не варто їсти після 30 років, а після того, як вивчили сотні популярних напоїв, склали цей важливий список із 20 напоїв, які ніколи не слід вживати після 40.

Рідкі калорії складають колосальні 22% нашої щоденної норми - понад 350 калорій щодня. Це удвічі більше, ніж ми пили 30 років тому.

Гарбузовий пряний латте

Цей кавовий напій, що готують із суміші пропареного молока, еспресо, спецій, гарбузового пюре, цукру та збитих вершків, восени дуже популярний. Але у одній склянці такого напою міститься 300 калорій і колосальні 39 грамів цукру.

Дослідники з Гарвардського університету та дитячої лікарні в Бостоні виявили, що жінки, які збільшили споживання цукристих напоїв, таких як газована солодка вода, від одного разу на тиждень до одного або декількох на день, додавали 358 калорій на день до свого меню і набирали значну вагу протягом 8 років.

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Лимонад

У багатьох з нас лимонад викликає спогади про дитинство. Але якщо повернутися у реальність 40-річних, слід пам'ятати, що напій містить багато калорій і цукру лише в одній склянці. Вода, цукор і лимонна кислота чи інший ароматизатор не спричинять хвороби, але надмірне вживання солодких газованих напоїв може спричинити порушення метаболізму.

Питні йогурти

Пробіотики чудово підходять для підтримки здоров'я кишечника, але не тоді, коли вони забруднені великою кількістю цукру. Візьмемо для прикладу смузі на сніданок: лише одна пляшечка містить 360 калорій і 45 грам цукру.

Тонізуючі напої (джин-тонік)

Якщо ви замовляєте джин-тонік у барі, думаючи, що прозорий мікс кращий за темні газовані напої, подумайте ще раз. 350 мл тонізуючого напою можуть містити 124 калорії та 32 грами цукру.

Бутильовані чаї

У чистому вигляді чай є одним з найкращих союзників для тих, хто хоче схуднути. Він містить антиоксиданти, що, як було виявлено, допомагають прискорити метаболізм, блокувати утворення нових жирових клітин, боротися з хворобами та знизити ризик інсульту.

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Але не всі чаї такі самі, особливо ті, що продаються у пляшках. Насправді, дослідження показало, що вам доведеться випити 20 пляшок купленого в магазині чаю, щоб отримати таку ж кількість антиоксидантів, присутніх лише в одній чашці домашнього напою.

Забагато кави

Одна-дві чашки кави не зашкодять. Але занадто багато кави призведе до ламкості кісток.

"Я намагаюся уникати надмірного вживання кофеїну", - говорить доктор Мамта М. Мамік, асистент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивних наук Медичної школи Ікан на горі Синай.

Доросла людина може спокійно споживати до 400 міліграмів кофеїну на день (до чотирьох горняток), але понад норми спричинить вимивання кальцію, що з часом може призвести до остеопорозу.

Чай з льодом швидкого приготування

Холодний чай у ресторані швидкого харчування - це безсумнівний крок до ожиріння.

Маргарита

Коктейль, що складається з текіли, апельсинового лікеру "Куантро" (або замінника "тріпл-сек") і соку лайма (або лимона) і льоду, називають найгіршим коктейлем для фігури. Він містить від 400 до 700 калорій.

Фруктовий сік

Магазинний сік містить дуже багато цукру і повністю позбавлений будь -яких поживних речовин, таких як клітковина, щоб уповільнити зростання цукру в крові. У склянці соку міститься 36 г цукру. Це все одно, що з'їсти чотири глазурованих пампуха.

Знежирене молоко

Хоча знежирене молоко може бути з найнижчою калорійністю, багато його вітамінів є жиророзчинними, а це означає, що ви не отримаєте всіх переваг поживних речовин, зазначених на коробці.

Енергетичні напої

Хімічні коктейлі можуть дати вам прилив енергії, але вони наповнені шкідливими підсолоджувачами (багато з яких увійшли до нашого списку цих найкращих і найгірших популярних підсолоджувачів) і є ще більш їдкими для ваших зубів, ніж звичайна сода. Просто скажіть "ні" цим напоям!

Алкогольні мікси в пляшках

Цукор з таких напоїв виділяється в кров, що дозволяє збільшити енергію, але на короткий час. В кінцевому підсумку людина відчує втому, дратівливість і депресію.

Яєчний лікер

Молоко, вершки та яйця разом із алкоголем -це калорійна бомба.

Гаряче какао із зефіром і цукром

Какао чи гарячий шоколад із молоком і збитими вершками містить половину денної норми калорій і цукру.

Коктейль Баттерскотч

Простий, але в той же час дуже смачний коктейль на основі Бейліса з молоком і морозивом чи вершками після 40 років краще замінити. Середній такий коктейль містить приголомшливі 750 калорій!

Імбирне пиво

Імбирне пиво позначиться на вашій талії. Насправді, це один з найбільш калорійних напоїв. Середня порція містить 170 калорій.

Помаранчеві напої

Суміш води, кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози та кількох символічних крапель концентрату соку, олії ріпаку та хімікатів. У пляшці помаранчевого напою немає помаранчів - ось чому в них нульова користь.

Звичайна Кола

Сприяє збільшенню ваги та захворюванням, пов'язаним з ожирінням, таким як діабет. Її кислотність впливає на травну систему та зубну емаль. Карамельний колір у колі містить штучно створений фосфор, який може бути шкідливим для довгострокового здоров'я кісток.

Деякі протеїнові коктейлі

Спортивний коктейль може бути простим способом "заправитися" енергією після тренування, але переконайтеся, що ви вживаєте правильний напій. Багато порошків містять штучні підсолоджувачі, хімічні добавки та частково гідровані олії.

Ароматизована кокосова вода

Звичайна кокосова вода - чудовий поповнювач електролітів, але компанії додають підсолоджувачі та сиропи зі смаком тропічних фруктів, тож ви випиваєте більше цукру, ніж у справжньому кокосі.

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