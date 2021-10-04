Ознаки раку, які зазвичай ігнорують жінки

Налаштуйтеся на піклування про себе і своє здоров’я. Спостерігайте за самопочуттям та сигналами організму, якими б мінімальними вони не були.

За статистикою, серед онкологічних хвороб у жінок в Україні і в усьому світі лідирує рак молочної залози.

Щорічно в світі виявляють мільйон нових випадків раку грудей, 600 тис. вмирають від цієї хвороби. В Україні 30% хворих жінок звертаються за допомогою до лікарів, коли рак вже запущений. Ризик захворіти є у кожної жінки і навіть чоловіки.

Фактори, що підвищують ризик - вік старше 40 років, спадковість, ранній початок місячних, пізня менопауза, перші пологи після 30 років або їх відсутність, переривання вагітності, ожиріння, куріння, фіброзно-кістозна мастопатія.

У деякому роді тестування на рак та передумови для обстеження знайомі багатьом. Але незважаючи на це, вам буде корисно вкотре прочитати про непрямі ознаки раку чи хоча б згадати, коли ви востаннє обстежувалися.

Незвичайна кровотеча

Вагінальна або ректальна кровотеча іноді ігноруються жінками. Це часто свідчить про тривожний процес, такий як рак матки або товстої кишки. Ці ознаки потребують подальшого обстеження.

УНІАН

Рекомендовано: щорічні перевірки та обстеження у терапевта та гінеколога.

Постійна втома

Якщо ви відчуваєте загальну втому, незалежно від того, відпочивали ви 6 чи 8 годин, це може бути тривожною ознакою.

Рекомендовано: зробіть скринінгові тести відповідно до чинних медичних рекомендацій, включаючи мазок, мамографію, колоноскопію та дослідження щільності кісткової тканини.

Здуття живота

Здуття живота, біль або тиск від лобкової кістки до нижньої частини грудної клітки, що триває понад два тижні, є попереджувальними ознаками рпоблем із яєчниками.

Рекомендовано: зверніться до гінеколога. Лікар проведе ректовагінальний огляд і пальпацію живота, що допомагає припустити наявність патології.

Комплексна діагностика включає:трансвагинальне ультразвукове дослідження, лабораторні та спеціальні (вони дозволяють виявити клітини, що характерні для онкозахворювання) аналізи крові, КТ органів грудної та черевної порожнин, органів малого тазу тощо.

Несподіване збільшення ваги

Безпідставне збільшення ваги та зміна функцій кишечника можуть бути ледь помітними ознаками раку яєчників.

Хоча симптоми цього дуже розпливчасті. Жінки часто і не помічають цих змін чи відносять їх до менопаузи, старіння або харчових звичок.

Рекомендовано: незалежно від вашої сімейної історії, якщо ці симптоми зберігаються протягом кількох тижнів, зверніться до лікаря.

Несподівана втрата ваги

Раптове схуднення може бути проблемою, особливо якщо це супроводжується втратою апетиту або зміною функцій кишечника. Так найчастіше проявляються рак стравоходу, печінки, товстої кишки та підшлункової залози, а також лейкемія або лімфома, кажуть лікарі.

Рекомендовано: важливо якомога швидше повідомити про ці зміни свого сімейного лікаря. Він скерує вас до профільних спеціалістів.

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Зміни шкіри

Будь-які зміни родимок або веснянок на тілі, а також поява нових плямок можуть бути ознакою проблем.

Рекомендовано: придивіться до своїх родимок. Асиметріія, зміна контуру, кольору, діаметру, збільшення розміру; випуклість, нарости свідчать про те, що потрібно звернутися до сімейного лікаря чи одразу до дерматолога.

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