3 харчові звички, які допоможуть сповільнити старіння після 50-ти: продукти, що реально омолоджують

Кому не хочеться залишатися молодими та енергійними якомога довше? І це можливо. Є такі види продуктів, які допомагають уповільнювати процеси старіння після п’ятдесяти років. Таке харчування дозволить підтримати організм у тонусі, він залишатиметься здоровим та енергійним, про це пише сайт Eat This, Not That.

Що потрібно їсти, щоб не старіти

Продукти з клітковиною. Якщо кожного дня вживати їжу, що багата харчовими волокнами, це зменшить ризик серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу і високого кров’яного тиску. Разом з тим, клітковина допомагає боротися із надлишковою вагою, скорочує ризик вікових захворювань, зокрема деменції. Тому варто включити у свій щоденний раціон цільнозернові продукти, сочевицю, овочі та фрукти.

