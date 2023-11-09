3 харчові звички, які допоможуть сповільнити старіння після 50-ти: продукти, що реально омолоджують

Як сповільнити процеси старіння після п'ятдесяти років: що потрібно їсти.
Кому не хочеться залишатися молодими та енергійними якомога довше? І це можливо. Є такі види продуктів, які допомагають уповільнювати процеси старіння після п’ятдесяти років. Таке харчування дозволить підтримати організм у тонусі, він залишатиметься здоровим та енергійним, про це пише сайт Eat This, Not That.
Що потрібно їсти, щоб не старіти
- Продукти з клітковиною. Якщо кожного дня вживати їжу, що багата харчовими волокнами, це зменшить ризик серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу і високого кров’яного тиску. Разом з тим, клітковина допомагає боротися із надлишковою вагою, скорочує ризик вікових захворювань, зокрема деменції. Тому варто включити у свій щоденний раціон цільнозернові продукти, сочевицю, овочі та фрукти.
- Продукти, що багаті на білок. Якщо їсти достатню кількість білкової їжі, це нівелюватиме вікову втрату м’язової тканини. До білкової дієти можна додати фізичну активність, тоді результат буде більш ефективним. Це допоможе у нарощуванні нових м’язів. Щоб отримувати достатню кількість білка, потрібно їсти кожного дня м’ясо птиці, яйця, горіхи та йогурт.
- Корисні ненасичені жири. Найбільший ризик серцево-судинних захворювань виникає у віці від 45 до 55 років. Тому досить важливо подбати про здоров’я свого серця у такому віці. Найкращим способом буде додавання до свого щоденного раціону корисних жирів. Що допоможе уникнути ішемічної хвороби серця. Поліненасичані жирні кислоти омега-3 містяться у морській рибі, горіхах, авокадо, оливковій олії, які знижують ризик гіпертонії.
- Рослинна їжа. Додавання продуктів рослинного походження у свій щоденний раціон значно уповільнює процеси старіння. В оброблених продуктах харчування, таких як бекон, ковбаси, сосиски тощо містяться шкідливі сполуки, що пов’язані із хворобами серця, діабетом, ожирінням та гіпертонією. А рослинна їжа дозволить уникнути ризиків розвитку цих захворювань і уповільниться старіння організму та шкіри.
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